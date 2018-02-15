Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki hastanın organları 5 kişiye umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ocak'ta Balıkesir Devlet Hastanesinin acil servisine başvuran 61 yaşındaki F.K'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine hastanenin Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü, aile ile irtibata geçerek organ bağışı konusunda bilgilendirme yaptı.

Ailenin bağış kararının ardından donörün, korneaları, karaciğeri ve iki böbreği Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi genel cerrahi ekiplerince alındı.

Organlar, Bursa'da 5 hastaya nakledilecek.