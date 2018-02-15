HABER

Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 17:21 | Son Güncelleme

Balıkesir'de, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki hastanın organları 5 kişiye nakledilecek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki hastanın organları 5 kişiye umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ocak'ta Balıkesir Devlet Hastanesinin acil servisine başvuran 61 yaşındaki F.K'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine hastanenin Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü, aile ile irtibata geçerek organ bağışı konusunda bilgilendirme yaptı.

Ailenin bağış kararının ardından donörün, korneaları, karaciğeri ve iki böbreği Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi genel cerrahi ekiplerince alındı.

Organlar, Bursa'da 5 hastaya nakledilecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi organ bağışı

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Polikistik over sendromuna dikkat

Polikistik over sendromuna dikkat

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

Çocukluk Çağı Kanser Günü

Çocukluk Çağı Kanser Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.