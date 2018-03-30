Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

Bursa'da, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 59 yaşındaki kadının organları, 5 hastaya umut oldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gün önce beyin kanaması geçiren ve Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan A.Y'nin beyin ölümü gerçekleşti.
Hastane yetkilileri, A.Y'nin ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Aile, merhumenin daha önce organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiğini belirterek, bağış talebine olumlu yanıt verdi.
A.Y'nin organları gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla alındı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Kuzhan, merhumenin yakınlarına başsağlığı diledi.
Hastanın ailesine teşekkür eden Kuzhan, "Merhumenin sol böbreği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, karaciğeri ve korneaları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağ böbreği de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakil için bekleyen hastalara umut oldu." dedi.
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