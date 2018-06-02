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Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki kadının organları 5 hastaya nakledilecek

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki kadının organları 5 hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kafa travması nedeniyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan N.A'nın müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin onayının ardından N.A'nın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları başarılı bir operasyonla alınarak Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, ilçede son bir haftada ikinci bağışın gerçekleştiğini belirtti.

İlçe sakinlerine organ bağışına yönelik duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Akan, "Bursa bölgemizde mayıs ayı itibarıyla dün gece 61. donör organizasyonunu gerçekleştirdik. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa organ bağışı

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