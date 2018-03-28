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Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.03.2018 16:50 | Son Güncelleme

Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 hastaya nakledilecek

Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları Bursa, Ankara ve Antalya'da 5 hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 gün önce meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan F.S. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Müdahaleye rağmen hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastane yetkilileri F.S'nin yakınlarıyla iletişime geçerek organ bağışı hakkında bilgi verdi.

Görüşmenin ardından aile, karaciğer, böbrekler ve korneaların alınmasına onay verdi.

Açıklamada, F.S'nin karaciğerinin acil çağrıda bekleyen hasta için Antalya'daki özel bir hastaneye, sağ böbreğinin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderileceği, sol böbreği ve kornealarının da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesince kabul edildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa organ bağışı

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