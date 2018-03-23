Organlarıyla 6 hastaya umut oldular

Bursa’da dün akşam beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın ailesi tarafından bağışlanan organları 6 hastaya umut oldu.
Üç gün önce beyin kanaması teşhisiyle Bursa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan 89 yaşındaki erkek hasta B.G. ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde 4 gün önce beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınan 50 yaşındaki kadın hasta H.Y.’nin beyin ölümü gerçekleşti. Aileleri tarafından organlarının bağışlanması üzerine B.G.’nin karaciğeri, H.Y.’nin de karaciğer, böbrek, akciğer ve korneası nakil için alındı. H,Y.’nin akciğeri İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, sol böbreği ve korneaları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve sağ böbreği de Adana’da özel bir hastanede organ bekleyen hastaya, B.G.’nin ise karaciğeri Bursa’da özel bir hastanede organ sırası bekleyen bir hastaya nakledilecek.
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