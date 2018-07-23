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Organlarıyla 6 kişiye can ve ışık oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

NİĞDE'de trafik kazasında yaralanıp, beyin ölümü gerçekleşen 29 yaşındaki kişi, organları ile 6 kişinin yaşama tutunmasını sağladı.

Organlarıyla 6 kişiye can ve ışık oldu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de trafik kazasında yaralanıp, beyin ölümü gerçekleşen 29 yaşındaki kişi, organları ile 6 kişinin yaşama tutunmasını sağladı.
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında ailesi tarafından ismi açıklanmak istemeyen bir kişinin beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin organ bağışını onaylamasını ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri tarafından organlar operasyonla alınarak, karaciğer Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, böbrekler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, greft büyük damarı İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, korneaları Adana Balcalı Tıp Fakültesine ambulans ve ambulans helikopter ile gönderildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada: “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde donör organizasyonu gerçekleştirildi. Donör organizasyonu neticesinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan 6 kişinin (karaciğer, 2 böbrek, büyük damar ve 2 kornea) yaşama tutunması sağlandı. Karaciğer Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine, böbrekler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine, greft büyük damar İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesine, kornealar Adana Balcalı Tıp Fakültesine ambulans ve ambulans helikopter ile gönderilmiştir" denildi

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