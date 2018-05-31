Organlarıyla iki hastaya umut oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki kadının böbrekleri 2 hastaya umut oldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 gün önce serebral enfarktüs (inme) nedeniyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan N.A'nın müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.
Ailesinin organlarını bağışladığı N.A'nın böbrekleri kentteki özel hastanelerde bekleyen hastalara nakledilecek.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, duyarlı davranışlarından dolayı N.A'nın ailesine teşekkür etti.
Ailenin organ bağışı konusunda onay vermesiyle nakil çalışmalarına başlandığını belirten Akan, "Merhumun iki böbreği de Bursa'da özel bir hastanede nakil için bekleyen hastalara umut oldu. Bu vesileyle merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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