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Organlarıyla umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 10:43 | Son Güncelleme

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 77 yaşındaki kadının organları, 3 hastaya nakledilecek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 77 yaşındaki kadının organları, 3 hastaya umut oldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Nisan'da bilinç kaybı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan H.Ö'nün, ani gelişen damar tıkanıklığı nedeniyle beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü görevlileri Ömer Atsal ve Fuat Çöken, H.Ö'nün imam olan oğlu M.Ö. ile irtibata geçip organ bağışı konusunda gerekli bilgileri paylaştı.

M.Ö. ve diğer aile üyelerinin organ bağışını kabul etmeleri üzerine H.Ö'nün böbrekleri Bursa Acıbadem Hastanesi, karaciğeri ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi doktorları tarafından 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yöneticileri, örnek davranıştan dolayı hasta yakınlarına teşekkür etti.

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Balıkesir Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi organ bağışı

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