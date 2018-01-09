Orta yaşta kalp hastalığı riskini azaltmak mümkün mü?

Son Güncelleme 6 saat önce 09.01.2018 08:23 |6 saat önce

Bir araştırmaya göre orta yaşın sonlarına yaklaşmış kişilerin hareketsiz yaşam tarzından doğan kalp sağlığı riski spor yaparak azaltılabilir. Ancak 2 yıl boyunca hafta en az 4 gün yoğun düzeyde egzersiz yapılması öneriliyor.

Yeni yılın ilk günleri, spora başlama planları için iyi bir dönem. Kısa süre önce spor faaliyetlerinde geride kaldığını düşünenleri sevindirecek bir araştırma yayımlandı. Orta yaşın sonlarına yaklaşmış kişilerin hareketsiz yaşam tarzından doğan kalp sağlığı sorunlarını azaltabileceği ileri sürüldü. Ancak araştırmacılar bunun için 2 yıl boyunca haftada 4 ya da 5 gün aerobik (oksijenli) egzersiz yapmak gerektiğini söylüyor. Circulation isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırma kapsamında 45-64 yaşları arasında sağlıklı ancak hiç spor yapmayan 53 kişi incelendi. Araştırma sürekli oturan ya da uzun süre uzanarak hareketsiz kalan kişilerde kalp hastalıkları riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu. Deneye katılanlar 2 yıl boyunca aerobik egzersiz yapanlar ve yine 2 yıl süresince haftada 3 kez yoga, denge egzersizleri ve ağırlık kaldırma gibi faaliyetlere katılanlar olarak ikiye ayrıldı. Aerobik spor yapan grup spor sırasında maksimum oksijen almada yüzde 18 oranında bir artış gösterirken, kalbin sol ventriküler kasının esnekliğinde yüzde 25'lik bir iyileşme görüldü.

Buna karşın ikinci grupta herhangi bir iyileşme gözlemlenmedi. Araştırmayı kaleme alan Teksas'taki Egzersiz ve Çevre Tıbbı Enstitüsü Başkanı Dr. Benjamin Levine, "Orta yaşta sağlıklı bir kalbin anahtarı doğru zamanda, doğru dozda spor. En ideal dozun haftada dört ya da beş kez olduğunu ve uzun süre hareketsiz kalmış orta yaşlıların sağlığının iyileşmesi için de bir zaman dilimi olduğunu bulduk. Araştırmaya katılanların çoğunun sağlığı onlarca yıl hareketsiz kalmalarına karşın iyileşme gösterdi" dedi. Katılımcılar genellikle ısınma ve esneme hareketleri dışında 30 dakikalık egzersizler yaptılar. Buna göre kalbin yüzde 95 maksimum atışa çıktığı dört dakikalık dört setlik yüksek ritimli aerobik seansı, haftanın iki üç günü orta düzey yoğunlukta egzersiz, haftada bir güç geliştirme seansı, bir saatlik tenis, bisiklet, koşma, dans etme ya da hızlı yürüme gibi aerobik egzersiz yapıldı. '**Spor hijyen kadar önemli**' Dr. Levine sporun diş fırçalama ya da kişisel bakım gibi insanların hayatının bir parçası olması gerektiğini söylüyor ve ekliyor: