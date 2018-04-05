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Ortaca Devlet Hastanesinde 2. genel cerrahi uzmanı göreve başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.04.2018 16:14 | Son Güncelleme

Genel Cerrahi Uzmanı Op.

Ortaca Devlet Hastanesinde 2. genel cerrahi uzmanı göreve başladı

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Adnan Can Karabaş, Ortaca Devlet Hastanesi’nde göreve başladı.
Almanya’da uzun süre görev yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Adnan Can Karabaş poliklinik hizmetine başladı.
Almanya’da çeşitli kuruluşlarda hekimlik ve yöneticilik yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek, Şubat ayında Ortaca Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak göreve başlayan Karabaş, Türkiye’de hekim olarak hizmete başlayabilmek için, Sağlık Bakanlığı’ndan Genel Cerrahi Uzmanlığı denkliği aldı.
Op. Dr. Adnan Can Karabaş kimdir?
1963 doğumlu, baba tarafı aslen Fethiye’li gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Karabaş, 1970 yılında ailesi ile birlikte Almanya’ya gitti. Tüm eğitim ve ihtisaslarını Almanya’da tamamladı. Sırası ile Genel Cerrahi, Gastro-Enteroloji (Sindirim Sistemi), Proktoloji Uzmanlığı, Tıbbi Kalite Danışmanlığı ve Sağlık Bilimleri Mastırı eğitimlerini tamamladı.

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