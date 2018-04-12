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Ortaca Devlet Hastanesi’nde fizik tedavi uzmanı göreve başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

Ortaca Devlet Hastanesi’nde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı göreve başladı.Ortaca Devlet Hastanesi’ne atanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Ortaca Devlet Hastanesi’nde fizik tedavi uzmanı göreve başladı

Ortaca Devlet Hastanesi’nde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı göreve başladı.
Ortaca Devlet Hastanesi’ne atanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Asude Uzdu, Nisan ayı itibari ile poliklinik hizmetine başladı.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Asude Uzdu, Ege Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldu. Uzdu, 2 yıllık mecburu hizmetini Hakkari Devlet Hastanesi’nde tamamladıktan sonra Nisan ayı itibariyle Ortaca Devlet Hastanesi’nde göreve başladı.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Asude Uzdu’nun, Hakkari Devlet Hastanesi’nde görev yaptığı süre içerisinde evinden çıkamayan hastalar için “Evde Fizik Tedavi” uygulaması başlatması, yatalak hastaların tek tek evlerine giderek rehabilitasyon uygulaması takdirle karşılanmıştı.

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