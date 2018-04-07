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Ortaca yeni hastanesine kavuşuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.04.2018 08:17 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı’nın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan Ortaca Devlet Hastanesi yeni binasını teslim aldığı öğrenildi.Yeni binaya geçiş sürecinin başladığı Ortaca Devlet Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi uzmanı, 1 psikolog ve 2 pratisyen hekim olmak üzere 6 doktor yeni göreve başladı.Sağlık Bakanlığınca, Gölbaşı Mahallesinde, TOKİ’ye yaptırılan 107 yataklı Ortaca Devlet Hastanesi binası ile ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, yeni Hastane binasının devir teslim işlemlerinin tamamlandığını aktardı.Hastane binası için malzeme alımı ihale sürecinin başladığını belirten İlhan; “Malzeme alımı için ihaleler İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip ediliyor.

Ortaca yeni hastanesine kavuşuyor

Sağlık Bakanlığı’nın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan Ortaca Devlet Hastanesi yeni binasını teslim aldığı öğrenildi.
Yeni binaya geçiş sürecinin başladığı Ortaca Devlet Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi uzmanı, 1 psikolog ve 2 pratisyen hekim olmak üzere 6 doktor yeni göreve başladı.
Sağlık Bakanlığınca, Gölbaşı Mahallesinde, TOKİ’ye yaptırılan 107 yataklı Ortaca Devlet Hastanesi binası ile ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, yeni Hastane binasının devir teslim işlemlerinin tamamlandığını aktardı.
Hastane binası için malzeme alımı ihale sürecinin başladığını belirten İlhan; “Malzeme alımı için ihaleler İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip ediliyor. Test edilerek alınan en kaliteli malzemeler ile bölge insanına yakışan hizmetin verileceğinden kuşkumuz yok. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede hizmete başlaması için konunun takipçisi olacağız.” diye konuştu.
- 4 uzman, 2 pratisyen hekim yeni göreve başladı
Hastanedeki doktor sayısında yaşanan artışın sevindirici olduğunu dile getiren İlhan; “107 yataklı, bölgeye hitap edecek modern bir hastaneye geçiş sürecinde olduğumuz için çeşitli branşlarda yeni doktorların göreve başlamasından dolayı mutluyuz. Şuan için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi uzmanı, 1 psikolog ve 2 pratisyen hekimimiz yeni göreve başladı.” dedi.
İlhan, Devlet Karayolları ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan gerekli izinleri alınan hastane önündeki kavşak çalışmasının da kısa süre içinde başlayacağını sözlerine ekledi.

Ortaca yeni hastanesine kavuşuyor

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