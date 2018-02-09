Ortopedi Uzmanı Özkök, hasta kabulüne başladı

Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Avni Özkök, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Kastamonu Anadolu Hastanesinde göreve başlayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Avni Özkök, 1959 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Eskişehir’de tamamlayan Op. Dr. Özkök, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. 1984-1989 tarihleri arasında uzmanlık eğitimini Ankara Numune Hastanesinde tamamlayan Op. Dr. Özkök, 10 yıl Ankara’da çeşitli hastanelerde görev yaptı.

Ankara’da yaklaşık 10 yıl kaldıktan sonra Konya Numune ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde 15 yıl boyunca hizmet veren Op. Dr. Özkök, 2017 yılında Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ve Ortaca Yücelen Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yaptı. Op. Dr. Hüseyin Avni Özkök, son olarak Özel Kastamonu Olukbaşı Anadolu Hastanesi bünyesinde hizmet verecek.