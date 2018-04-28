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Ortopedinin kalbi İAÜ'de attı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

BU yıl üçüncüsü düzenlenen Ortopedik Protez ve Ortez Öğrenci Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)'nde gerçekleştirildi.

Ortopedinin kalbi İAÜ'de attı

İSTANBUL, (DHA)-BU yıl üçüncüsü düzenlenen Ortopedik Protez ve Ortez Öğrenci Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)'nde gerçekleştirildi.

Yaşam kalitesi açısından büyük önem arz eden ortopedi ve protez biliminin kalbi İstanbul Aydın Üniversitesi’nde attı. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Ortopedik Protez ve Ortez Öğrenci Sempozyumu” İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Ortopedik Protez ve Ortezciler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen sempozyumda ayak sorunları, ayak sağlığı, protez ve ortez üretimi, ampütasyon ve protez kullanımı gibi, insan yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıyan konular, tüm yönleriyle ele alındı.

Etkinliğin ana aktörlerinden, İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü, geçtiğimiz günlerde sevimli sincap Karamel için geliştirip uyguladıkları protezle adını duyurmuştu.

(FOTOĞRAF)

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