Oruç: “Her yıl 164 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor”

Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, "Ülkemizde her bir yıl içerisinde yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır" dedi.

"4 Şubat Dünya Kanser Günü" nedeniyle Samsun’daki onkoloji klinikleri gezilerek hasta ziyareti yapıldı. Samsun’da 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniğinde etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan hasta ziyareti yaptı. Hastaları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alan doktorlar, hasta ve hasta yakınları ile yakından ilgilendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, “Kanser dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir. Kanser bireylerde maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen önemin de giderek artmasına yol açmıştır. Ülkemizde her bir yıl içerisinde yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Türkiye’de görülmekte olan kanserin sıklığı Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşüktür. Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat iken, türüne bağlı kanserler erkelerde önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda ise en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Biz Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak, ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ sloganıyla tüm Samsunlu vatandaşlarımızı KETEM, Aile Sağlığı Merkezlerine ve Toplum Sağlığı Merkezlerine kanser taramalarını yaptırmak üzere bekliyoruz” diye konuştu.