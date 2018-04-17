Osteoartrit (Kireçlenme), yaşam kalitenizi düşürmesin

Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, kas ve iskelet rahatsızlıklarından en sık karşılaşılanı osteoartritin tedavisinde kullanılan bazı ürünler üzerine açıklama yaptı.

Osteoartritin 50 yaş üstü kişilerde görüldüğünü kaydeden Arzu Kabakçı, “Eklem yapısındaki bozulmalar sonucu ağrı, hareket kısıtlılığı ve uzun süreli hareketsizliklerden sonra tutukluk gibi şikayetlerin olduğu bildirilmektedir. Daha çok diz, el, kalça ve omurga eklemlerinde rastlanmaktadır” dedi.

Kabakçı, osteoartritin tedavi yönteminde kullanılan bazı maddeleri şöyle sıraladı:

Yumurta kabuğu zarı

Amerika’da yapılan bir araştırmada günlük 500 mg yumurta kabuğu zarı takviyesinin; 10’uncu, 30’uncu ve 60’ıncı günlerde hem eklem ağrısı hem de sertliğini belirgin olarak azalttığını belirten Kabakçı, “Türkiye’de 8 üniversite hastanesinde, 166 hasta üzerinde yapılan çift körlü, plasebo kontrollü bilimsel araştırma sonucunda doğal yumurta kabuğu zarının 7-10 günlük tedavi sonrasında kireçlenme tedavisinde ağrı ve tutukluğu yüzde 40 oranında azalttığı gösterilmiştir” dedi.