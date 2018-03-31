Otizm Farkındalık Gününde Optimum’da anlamlı konser

Türkiye’de ilk kez Otizmli çocukların eğitimine destek mottosuyla açılan Elele Otizm Kafe, otizmli çocuklara umut olmaya devam ediyor. İzmir Optimum’da bulunan ve Türkiye’de benzeri olmayan bu proje kapsamında Otizm’e dikkat çekmek için 1 Nisan tarihinde, Azerbaycan’lı sanatçı Elnur Hüseynov sahneye çıkıyor.

Elnur Hüseynov Otizmli çocuklar için mini konser verecek

Dünya Otizm Farkındalık Günü sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında, Optimum’da sahneye çıkacak olan Elnur Hüseynov mini konser ve imza gününde sevenleri ile buluşacak. Gün boyu Elele Otizm Kafe’den elde edilecek gelir ise otizmli çocukların eğitim fonuna aktarılacak. 1 Nisan Pazar günü saat 16:00’da mini konser verecek olan Elnur Hüseynov daha sonra hayranlarına imza dağıtacak. Elele Kafe ve Anadolu Otizm Vakfı işbirliği ile düzenlenecek anlamlı etkinliğe Optimum ev sahipliği yaparken mini konsere tüm İzmirliler ücretsiz olarak katılabilecek.

Anadolu Otizm Vakfı’nın katkısıyla Otizmli çocuklara burs desteği, istihdam ve duyusal tatmin için hayata geçirilen proje kapsamında hayata geçirilen kafede 16 yaş ve üzeri, orta ve hafif otizmli çocuklar sosyalleşirken sağlanan gelir de otizmli çocuklara eğitim bursu olarak burs fonuna aktarılıyor.