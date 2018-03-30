"Otizm görülme sıklığı hızla arttı"

İSTANBUL, (DHA) 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü öncesi açıklama yapan Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı Klinik Psikolog Emel Güler, otizmin erken teşhisinin tedavide en önemli nokta olduğunu belirtti.

"GÖRÜLME SIKLIĞI HIZLA ARTTI"

Günümüzde birçok çocuğu etkileyen, belirtileri yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan otizm nörogelişimsel bir bozukluk olarak değerlendiriliyor. Klinik psikolog Güler, otizmin 1970'li yıllarda nadir görülürken günümüzde hızla arttığını ve her 68 çocuktan birinde görülmeye başladığını belirtti ve şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler 2008 yılında, otizmden etkilenen çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ olarak ilan etmiştir. Otizmi tanımak, otizm hakkındaki yanlış algıları ortadan kaldırmak, otizmli bireylerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek, toplumsal farkındalık yaratmak için Nisan ayı boyunca dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok etkinlik düzenleniyor. Otizm, çocuğun toplumsal-duygusal karşılıkta yetersizlik, sözel olmayan iletişimde yetersizlik, ilişki kurma ve sürdürmede yetersizlik gösterdiği, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları ile belirgin hale gelen bir bozukluktur. Otizmin son dönemlerde görülme sıklığında artış farkındalığın artmasına yönelik girişimlerin önemini de haklı kılıyor."