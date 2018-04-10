Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen Otizm Farkındalık Yürüyüşü yoğun bir katılım ile gerçekleşti.
Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Atatürk anıtına kadar devam etti. Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Cirit, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Dr. Mehmet Kavak, öğrenciler, otizimli çocuklar ve ailelerin katıldığı yürüyüş büyük beğeni aldı. Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Kavak, amaçlarının otizme dikkat etmek olduğunu belirterek, "İnşallah bundan sonrada farklı etkinlikler yapacağız. Çünkü ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de bir engelli gerçeği var. Bu gerçekleş yaşamamız lazım. Bu sebeple bu tür etkinliklerle bu gerçeğe hep birlikte dikkat çekmeliyiz" dedi.
Otizm de erken teşhisin önemine de değinen Dr. Mehmet Kavak ise, "Erken teşhis erken tedavi demek. Bu sebeple ne kadar erken teşhis olursa eğitim o kadar kolay hale geliyor. Nitelikli özel eğitimi erken gören otistik çocukların gelişimi daha farklı oluyor" şeklinde konuştu.
Bu arada otizm günü sebebiyle düzenlenen pankart yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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