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Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

CHP'li Gürer’in soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye’de bir yılda yeni kanser teşhisi konulan kişi sayısının 163 bin 417 olduğunu açıkladı.

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde çığ gibi büyüyen kanser teşhis oranını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, Sağlık Bakanlığı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, “2017 yılı Ağustos ayı itibari ile kanser teşhisi konulan kişi sayısı kaçtır? 2010-2017 yılları arasında kanser verilerinde belirgin bir artış veya azalma meydana gelmiş midir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

1 YILDA 163 BİN 417 KİŞİEY KANSER TEŞHİSİ

BirGün’de yer alan habere göre; Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, kanser istatistiklerinin oluşturulma tekniği hakkında bilgi verdi ve 2014 yılının istatistiki verilerini paylaştı.

Demircan, 2014 yılının istatistiklerine göre yaşa standardize kanser hızının erkeklerde yüz binde 246,8, kadınlarda ise yüz binde 173,6 olduğunu bildirdi. Bakan Demircan aynı yıl, Türkiye'de bir yılda toplam 163 bin 417 kişiye yeni kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

HİLELİ GIDALAR, TATLANDIRICILAR...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her 100 kişiden 5’ine yeni kanser teşhisi konulduğunu belirterek, “Kanser ülkemizde hızla yayılan ve tedavi süreci, hem hasta hem de hasta yakınları açısından oldukça dramatik bir hastalıktır. Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan kanser hastalığının giderek yaygınlaşması ve her geçen yıl biraz daha artış göstermesinin çeşitli nedenleri vardır. Yaşam koşullarının ağırlaşması, hava kirliliğinin artması ve beslenme alışkanlıkları kanser hastalığına neden olan olgular arasında yer almaktadır. Ancak, hileli gıdalar, tatlandırıcılar, gıda ve ürünlerde kullanılan katkı maddeleri de kanserin artışına neden olan etkenler arasında gösterilmektedir. Bu etkenler, devletin alacağı tedbirlerle önlenebilecek etkenlerdi. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, denetimlerden sorumlu olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların, özellikle hileli gıdalar ve kansere neden olan ürünler konusunda çok daha titiz bir çalışma yapıp, en azından bu alanlarda kansere neden olan etkenlerden bazılarını önleyebilir” diye konuştu.

Gürer, “Nişasta Bazlı Şurup, Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı, GDO’lu ürünler, İçeriği bilinmeyen gıdalar ve baz istasyonları, gıda tüketim ve yaşam alışkanlıkları gibi tartışılan konuların kanser üzerinde etkisi yıl boyu konuşulmalı ve önlemler alınmalı” dedi.

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kanser CHP ahmet demircan

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