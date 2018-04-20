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Oyunculuklarıyla büyüklerine taş çıkaran minik sağlıkçılardan büyüklerine uyarı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 13:13 | Son Güncelleme

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotu filminde 112 Acil Yardım çalışanlarını canlandıran minik sağlık personelleri, oyunculuk performanslarıyla büyüklerine taş çıkardı.

Oyunculuklarıyla büyüklerine taş çıkaran minik sağlıkçılardan büyüklerine uyarı

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotu filminde 112 Acil Yardım çalışanlarını canlandıran minik sağlık personelleri, oyunculuk performanslarıyla büyüklerine taş çıkardı. Filmde minik oyuncular, ambulanslara fermuar yöntemiyle yol verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Yardım ekiplerinin çalışma şartları ve acil vakalara giderken trafikte yaşadıkları güçlükleri yansıtarak kamuoyunda farkındalık oluşturmak adına kamu spotu filmi çekti. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellerin hazırladığı videoda 112 ekiplerini canlandıran minik oyuncular ise oyunculuklarıyla büyüklerine taş çıkardı. Hazırlanan filmde trafik kazasına çıkış yapan minik 112 görevlileri, acil yardım ekiplerinin vakalarda neler yaşadıklarını gözler önüne serdi.
Senaryo gereği Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda meydana gelen kazada yaralanan sürücüye yardıma giden minik 112 ekipleri, trafikte kendilerine yol vermeleri için diğer sürücüleri uyarıyor. Yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye yetiştiren minik 112 personelleri, kamu spotu filminin sonunda 112 Acil Yardım hattına gelen ihbarların yüzde 95’inin asılsız olduğunu söyleyerek büyüklerini daha duyarlı olmaya davet ediyor. Film, insan hayatında saniyelerin bile önemli olduğu vurgusunu yapan, ambulanslara fermuar yöntemiyle yol verilmesi gerektiği uyarısını yapan minik 112 görevlilerinin “Sağlıkta şiddete hayır” sloganı ile sona eriyor. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal paylaşım sitesine yüklenen videonun hızla yayılması bekleniyor.

Oyunculuklarıyla büyüklerine taş çıkaran minik sağlıkçılardan büyüklerine uyarı

Oyunculuklarıyla büyüklerine taş çıkaran minik sağlıkçılardan büyüklerine uyarı

Oyunculuklarıyla büyüklerine taş çıkaran minik sağlıkçılardan büyüklerine uyarı

Oyunculuklarıyla büyüklerine taş çıkaran minik sağlıkçılardan büyüklerine uyarı

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