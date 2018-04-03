Özalp belediyesinden ’2 Nisan otizm farkındalık günü’ etkinliği

Van’ın Özalp Belediyesi, ’2 Nisan otizm farkındalık günü’ etkinlikleri kapsamında ilçe bulunan otizmli çocuklar evlerinde ziyaret edildi.
Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Özalp Toplum Sağlık Merkezi tarafından ’2 Nisan otizm farkındalık günü’ nedeni ile ilçede bulunan otizmli çocukları evlerinde ziyaret edildi. Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Psikoloğu Sinan Ataç, Özalp Toplum Sağlık Merkezi uzmanı Nesrin Kurt ve Psikoloğu Kübra Yüksel ilçe mahallerinde bulunan otizmli çocukları evlerinde ziyaret ederek çocuklara hediyeler vererek ailelerin sıkıntılarını dinlediler.
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