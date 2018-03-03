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(Özel) 18 yıllık bebek özlemi son buldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.03.2018 10:45 | Son Güncelleme

Diyarbakırlı Mehmet Ali ve Hamdiye Vural çiftinin 18 yıllık bebek hasreti son buldu.Diyarbakırlı Mehmet Ali ve Hamdiye Vural çifti, 18 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

(Özel) 18 yıllık bebek özlemi son buldu

Diyarbakırlı Mehmet Ali ve Hamdiye Vural çiftinin 18 yıllık bebek hasreti son buldu.
Diyarbakırlı Mehmet Ali ve Hamdiye Vural çifti, 18 yıl önce hayatlarını birleştirdi. İlk başlarda sorunsuz devam eden evlilikleri, çiftin çok istemelerine rağmen bebek sahibi olamamaları ile yıpranmaya başladı. Bir süre sonra tüp bebek yöntemini denemek isteyen Vural çifti, farklı illerde 6 kez tüp bebek yöntemi denedi. Hamdiye Vural’ın 46 yaşına gelmesinin ardından artık bebek sahibi olamayacaklarını düşünen çift, bir süre hayata küserek yaşamlarını sürdürdü.
Bir müddet sonra yakınlarının ısrarı üzerine tekrar tüp bebek düşünen çift, çevrelerinin yönlendirmeleri sonucu Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in yanına gidip muayene oldu. Hastaya özel uygulanan tedavi yönteminin sonuç vermesinin ardından Hamdiye Vural, 18 yıllık evliliklerinin sonucunda 46 yaşında gebe kaldı. Konu ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Çoksüer, Hamdiye Vural’ın 18 yıl sonra bebek sahibi olduğunu söyledi. Hastanın kendilerine geldiğinde 6 defa tüp bebek denemesi yaptıklarını kaydeden Dr. Çoksüer, "Bu tedavilerin hepsi yanıtsız kalmıştı. Artık yaş ileri olduğu için, tüp bebek uzmanlarının çoğu artık imkanlarının olmadığını ve bundan sonra tüp bebek yapmanın gereksiz olduğu yönünde hastanın umudunu kırmışlardı. Bize geldiklerinde hastanın ciddi bir biçimde psikolojik bir yükü vardı. Biz tıbbi olarak baktığımızda, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen tüp bebek imkanı olan bir hastaydı. Hastaya yumurta detoksu yöntemini uygulamak istedik. Hasta ilk önce başlayıp başlamama konuşanda çok umutsuzdu. Yeniliklerden bahsedince hasta tedavi olmaya tekrar karar verdi. 46 yaşındaki hasta 18 yıl sonra, 6 defa tüp bebek başarısızlığından sonra hastaya özel tedavi protokolü ile bir yumurta elde edebildik. Yaş ilerledikçe özellikle 40 yaşından sonra tüp bebek bile yapsanız şansınız azalıyor. Fakat artık ileri yaş gebeliklerinin olabileceği imkanlar var. Bunları takip edebilmek çok önemli. Biz bu yenilikleri uyguluyoruz. Hastamıza bunu uyguladık ve sonuç aldık. Hastamız çocuğunu kucağına aldı" dedi.

18 yıl sonra babalığı tattı
Hamdiye Vural’ın eşi Mehmet Ali Vural ise "Eşimin yaşı çok ilerlemişti ve biz artık çocuk sahibi olabileceğimizi düşünemiyorduk. Hakan hoca sayesinde 18 yıl sonra baba oldum, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Özel) 18 yıllık bebek özlemi son buldu

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