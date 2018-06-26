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ÖZEL - Ağrılarından kurtulamazsa ötanazi istiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

Antalya'da, beyaz diş isteğiyle girdiği operasyonların ardından 32 dişini çektirmek zorunda kalan turizmci Sunay Öztürk (41), ağrıları dinmeyince yurt dışına giderek ötanazi hakkını kullanmak istiyor.

Antalya'da, beyaz diş isteğiyle girdiği operasyonların ardından 32 dişini çektirmek zorunda kalan turizmci Sunay Öztürk (41), ağrıları dinmeyince yurt dışına giderek ötanazi hakkını kullanmak istiyor.

Alanya ilçesinde yaşayan ve turizm sektöründe çalışan 2 çocuk sahibi Sunay Öztürk, 25 Ocak'ta dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Almanya'da doğan ve Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca konuşan Öztürk, bankadan 10 bin lira kredi çekip, özel bir diş polikliniğine başvurdu. Öztürk'ün üstten ve alttan 10'ar olmak üzere 20 dişi kaplama için kesildi. İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi. Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın iddiaya göre Öztürk'e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk'e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk'ün ağrıları yine kesilmedi. Yaklaşık 2 ayda 32 dişini kaybeden Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için uyuşturucu ilaçlarla ağrılarından kurtulmaya çalıştı. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu anlattı. Burada Öztürk'e 'trigeminal nevralji' teşhisi koyuldu. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk'ün operasyon sonunda ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadığı acı dolu günler, başının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi.

ÇENEYE GİDEN SİNİRLERİ KESİLDİ

Öztürk, ağrılarında kurtulmak için Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvurdu. Burada yapılan operasyonla çeneye giden sinirleri kesildi. Çene cerrahisi işleminden sonra da ağrılarından kurtulamayan Sunay Öztürk, acılara dayanamadığını ifade edip ötanazi olmak için araştırmaya giriştiğini söyledi.

'AĞRIM GEÇMİYOR ÖTANAZİ İSTİYORUM'

Sunay Öztürk, "Ağrım geçmezse ötanazi istiyorum. Konuyla ilgili araştırma da yaptım. Hollanda, Belçika'da ötanazi var. Bu ağrıları çekmektense ölmek istiyorum. Bir daha bu ağrılarla yaşamak istemiyorum. Belçika ya da Hollanda'ya gideceğim, üç dört gündür internetten araştırma yapıyorum. Bu yola başvuran birinin görüntülerini de izledim. Ben böyle acılarla yaşamak istemiyorum ötanazi istiyorum" dedi.

DENEME AŞAMASINDA

Halen doktorların verdiği 10 farklı ilacı denediğini söyleyen Öztürk, "Bu ilaçların deneme aşamasında son bir hafta. Daha sonra da karar verilecek. Bugün gargaraya da başlandı. İki gündür baskı biraz azaldı. Fakat konuşursam, ağzımı hareket ettirirsem daha çok acım oluyor. Diş doktorum ağzımın durumunun iyi olduğunu söyledi, ancak ben bir şey yiyemiyorum. Günde iki tas çorba içebiliyorum, bir litre su ve yoğurt yiyebiliyorum. Bu hastalıkla tanıştığım günden bu yana 34 kilo verdim. Şu an 66 kilolardayım" diye konuştu.

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