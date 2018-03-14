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(Özel) Çalınan lokanta motosikletini tanıyan müşteriler, hırsızı böyle kaydetti

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 09:15 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir lokantaya ait motosikleti yabancı birisinin götürmeye çalıştığını ve kurcaladığını gören müşteriler, hırsızlık şüphelisini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği hırsızlık anı görüntüleri geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı.

Esenyurt’ta bir lokantaya ait motosikleti yabancı birisinin götürmeye çalıştığını ve kurcaladığını gören müşteriler, hırsızlık şüphelisini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği hırsızlık anı görüntüleri geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre göre, Adil Demir’in yemek salonuna ait motosiklet ile oğlu, bir müşterinin dükkandan 2-3 kilometre uzaktaki iş yerine sipariş götürdü. Saat 17.00 sıralarında müşteriye siparişini götürdüğü sırada motosikletin etrafında kimse olmadığını gören hırsız etrafı kontrol etti. Kısa sürede motosikleti eliyle bir saçağın altına götüren hırsızlık şüphelisi adam 9 bin lira değerindeki motosikleti düz kontak yaparak çaldı. Bu sırada motosikletin bir yabancı tarafından kurcalandığını gören lokantanın daimi müşterileri ise görüntüleri çekerek dükkan sahibine gönderdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adil Demir, motosikletinin çalan kişinin motosikletle birlikte oradan uzaklaştığını öğrendi.
Olayı anlatan lokantanın sahibi Adil Demir, "Çocuk sipariş götürmüştü. Sipariş için adrese çıkar çıkmaz götürmüşler. Demek ki motosikleti kolluyormuş hırsız. Bu ikinci kez oluyor daha önce de kırmızı bir motosikletimiz çalınmıştı. Onu biz ara sokakta bulmuştuk ancak bunu bulamıyoruz. Polise de söyledik durumu. Aynı gün başka lokantaların da motosikletleri orada çalındı. Müşterilerimiz bunu fark ediyor Pınar Mahallesi’ne aşağıya dereye bir yere götürüyor motosikleti. Müşterilerimiz de bunu fark ediyor çekip videosunu atıyorlar bize. Motosikletin değeri 9 bin lira. Yeni almıştık. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu işe el atsınlar cezası neyse hırsızın versinler. 2-3 ay ile bu işler olmasın. Yetkililer buna bir el atsınlar" dedi.
Öte yandan Esenyurt Polisi her yerde motosikleti çalan şahsı ve motosikleti arıyor.

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