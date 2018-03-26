(Özel) Doç. Dr. Albayrak:

Doç. Dr. Yakup Albayrak, antidepresanların bağımlılık yaptığına yönelik bilimsel bir veri bulunmadığını ifade ederken, ilaç kullanımı ile ilgili bazı hayati noktalara dikkat çekti.

Antidepresan grubu ilaçların halk arasında kullanımı hızla artarken bu ilaçlara dair vatandaşların aklında bir takım şüpheler de kendine yer ediniyor. Bu ilaçların olumsuz etkileri ve bağımlılık yaptığına dair bir takım düşünceler de vatandaşlar arasında hızla yayılıyor.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, antidepresanların bağımlılık yaptığına ilişkin bilimsel bir veri bulunmadığına dikkat çekerek, doktor denetiminde kullanılması durumunda hastanın olumsuz bir etkiyle karşılaşmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

"Antidepresanların fizyolojik bağımlılıkları yoktur"

Albayrak, hastaların da kendilerine bir takım şüphelerle geldiğini belirtirken, ilaçlara dair bu şüphelerin toplum tarafından artmasında konuyla ilgili olarak yetkili olmayan kişilerin yaptığı açıklamalar olduğunu ifade etti. Albayrak, "Toplumda yaygın bir soru var, bize hastalarımız da soruyor: Antidepresanlar bağımlılık yapar mı? Tabi insanların kaygılarını anlayabiliyoruz. Maalesef yetkili olmayan kişilerde bazı açıklamalarda bulunuyor, antidepresanların hemen hepsinin bağımlılık yaptığı ile ilgili. Antidepresan dediğimiz ilaç grubu, oldukça geniş bir grup. Kullanım olarak da dünyada en fazla kullanılan 4 ilaç grubu içerisindedir, Türkiye’de de ilk 5 içerisinde olduğuna dair bazı veriler var. Antidepresanların fizyolojik bağımlılıkları yoktur. Yeşil ve kırmızı reçete dışındaki ilaçların fizyolojik bağımlılığı yoktur. Gerekli hallerde kullanılması gereken ilaçlardır. Psikiyatristler tarafından reçete edilmesi gereken ilaçlardır" dedi.