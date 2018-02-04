(Özel Haber) 5 yaşındaki otizmli Aras at ve havuz terapisi sayesinde konuşmaya başladı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde at ve havuz terapisiyle kendisini ifade etmeye başlayan 5 yaşındaki otizm hastası Mustafa Aras, hem ailesini hem de öğretmenlerini sevince boğdu. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2013 yılında dünyaya gelen Mustafa Aras’ın büyüdüğünde davranış problemleri olduğunu fark eden ailesi, oğullarını doktora götürdü. Aras’ta otizm hastalığı olduğu tespitini koyan doktorlar, çocuğun iyi bir rehabilitasyon sürecinden geçmesi gerektiğini dile getirdi. Akyıldız ailesi, uzun araştırmalar sonunda Başiskele ilçesi Bahçecik semtinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yolunu tuttu. Burada fizik tedavinin yanı sıra at ve havuz terapisiyle tedavi sürecine giren Mustafa, tedaviye olumlu cevap vererek kendisini ifade etmeye başladı. Çocuklarındaki hızlı değişimi gören ailesi ise sevince boğuldu. Aras’ın öğretmeni Özel Eğitim Uzmanı Gizem Doğan Kukuç, “Aras kurumumuza geldiğinde 5 yaşındaydı. Geldiğinde Aras’ta sosyal iletişim bozukluğu vardı. Göz kontağı kurmakta sorun yaşıyorduk. İletişimi devam ettirmekte sorun yaşıyorduk. Yaşıtları ile arasında bireysel anlamda farklılıklar vardı. Aras kurumumuza geldiğinde bir yıl süre ile bireysel eğitim aldı. Bir yıl içerisinde Aras’ın geldiği nokta bizleri eğitimciler olarak çok şaşırttı” dedi.

“Sevgi bizim eğitimimizde olmazsa olmaz”

“Normal eğitimin yanı sıra at ve havuz terapisinin faydasını çok gördük” diyen Kukuç, “Özellikle atın canlı bir varlık olması ve dokusunda sevgi barındırması dolayısıyla Aras ilk olarak bunu atta hissetti. Ondan sonra bunu akranlarına aktardı. Sevgi bizim eğitimimizde olmazsa olmaz etkenlerden bir tanesi. Biz işimizi severek yapıyoruz ve bu yüzden başarılıyız. Aras ile doğal yaşam parkımızda gerek hayvanları besleyerek, gerekse havuza girip orada akranları ile sosyalleşerek, suyun da verdiği güç ile beraber büyük bir gelişme söz konusu” diye konuştu.

Aras’ın 2 yaşında otizmli olduğunu öğrenince çok korktuklarını söyleyen anne Pelin Akyıldız, "Erken teşhis ve doğru bir eğitimle bunun iyileşebilir olduğunu gördük. Öğretmenlerimizin desteği çok önemli bu anlamda. Öğretmenlerin güler yüzlü, sevecen ve samimi tavırları ile bayağı bir yol katettik. İlk başladığımızda eksiklerimiz çoktu. Aras, çevreye duyarsız, hiç konuşmayan bir çocuktu. Daha sonra Aras eğitimle birlikte sosyalleşti. Doğru yerde doğru eğitimi almak önemli bu konuda. Çevreye çok duyarsızdı. Yanından biri geçtiği zaman bile onu görmeyecek kadar duyarsızdı. Birçok şeyi bilmiyordu isim olarak. Her şeyi tek tek öğrettik. Otizmli bir çocuğu asla göz ardı etmemek gerekiyor. Erken teşhis çok önemli. Aileler ufak bir belirti dahi görseler buna mutlaka müdahale etmeleri gerekiyor. Geç kalındığı zaman çok da bir faydası olmuyor” şeklinde konuştu.