(Özel haber) Akıllı telefonlarla yatağa girenlere kötü haber

Hayatın önemli bir parçası haline gelen akıllı telefonların kontrolsüz kullanımı önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Doç. Dr. Yakup Albayrak, son zamanlarda uykusuzluk, hafıza sorunları ve dikkat bozuklukları gibi rahatsızlıklarla hastanelere müracaatların artığını belirterek bunun önemli nedenlerinden birinin akıllı telefonlar ile yatağa girmekten kaynaklandığını ifade etti.

Uykusuzluk, hafıza bozuklukları ve dikkat bozukluğu şikayetleri ile hastanelere başvurular artıyor. Bu durumun ortaya çıkmasındaki önemli sebeplerden birinin de uyku döngüsünün bozulması olduğunu belirten Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, "Özellikle son zamanlarda kişilerin yatağa girerken akıllı cep telefonu ve tablet gibi cihazlar kullanması uykusuzluğun sebeplerinden biri haline geldi" dedi.

"Toplumun yüzde 10’unu ciddi bir şekilde etkilemekte"

Doç. Dr. Albayrak, "Günümüzde uykusuzluk hastalığı yani tıbbi terimle insomnia dediğimiz hastalık toplumda yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu toplumun yüzde 10’unu ciddi bir şekilde etkilemekte. Öncelikle uykusuzluk hastalığının kısa bir tanımını yapmak gerekir. Kişinin uykuya dalma, uykuyu devam ettirme ya da erken uyanıp bir daha uyuyamama gibi şikayetlerinin olması ve bunu yeterli mekan ve zamanda gerçekleştirememesi durumudur. En önemlisi de bir sonraki gün kişinin dikkat, hafıza, davranış ve duygularında bir değişiklik olmasıyla bu hastalığı tanımlayabiliriz. Tabi bu hastalığın birçok sebebi var. Ama güncel olarak bir şeye değinmek gerekiyor. Özellikle son zamanlarda kişilerin yatağa girerken akıllı cep telefonu ve tablet gibi cihazlar kullanması uykusuzluğun sebeplerinden biri haline geldi. Biz daha önceleri yatak odasında televizyon bulundurmayın diye söylerdik. Şimdi artık yatağımıza sığdırabileceğimiz küçük teknolojik aletler var" ifadelerini kaydetti.