(Özel haber) Amerika’dan geldi, şeker hastalığından ameliyatla kurtuldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanede uygulanan ameliyat yöntemi ile bir yandan şeker hastalarına umut olunurken diğer yandan da yabancı ülkeden gelen hastalarla sağlık turizmine katkı sağlanıyor. Kocaeli Gebze’nin ilçesinde bulunan Özel Konak Hastanesinde uygulanan metebolik cerrahi ameliyatı yöntemi ile şeker hastalığının tedavisinde yüzde 90 oranında başarı sağlanıyor. Dünyada yaklaşık 40 yıldır kullanılan tedavi yöntemi, Türkiye’de yaklaşık sekiz yıldır uygulanıyor. Türkiye’de birçok hasta için umut olan metebolik cerrahi ameliyatı tedavi yöntemi, yurt dışından insanların tedavi olmak amacıyla Türkiye’ye gelmesini sağladığı için sağlık turizmine de katkı sağlıyor. ABD’nin New Jersey eyaletinden gelen 45 yaşındaki Yurdagül Şahin, Özel Gebze Konak Hastanesinde Obezite ve Metebolik Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Can Karaca tarafından yapılan metebolik cerrahi ameliyatı ile tedavi edildi. Ameliyat olmadan önce uyku, idrar, sinir bozukluğu problemleri yaşadığını ifade eden Yurdagül Şahin, ameliyattan sonra yaşama tekrar döndüğünü söyledi.

"Hastalık hayatımı çok kötü bir hale getirdi"

Şeker hastalığından dolayı yaşadığı sinir, uyku ve idrar problemlerinin hayatını olumsuz yönde etkilediğini belirten Yurdagül Şahin, "Uzun yıllardır şeker hastasıyım. Ama son dört yıldır hastalığımı dikkate aldım ve ilaçlar kullanmaya başladım. Bazı ilaçlar ile şeker seviyesini dengede tutmaya çalıştım. Ancak son beş aydır ilaçların da artık işe yaramadığını gördüm. Şeker seviyem 450, 500 civarlarına kadar yükselmeye başladı. Hastalık hayatımı çok kötü bir hale getirdi. Uyku problemleri yaşayamaya başladım. Şeker hastalarında idrar problemleri çok olduğundan, sabaha kadar tuvalet için uyanmak uykunun bölünmesine yol açıyor. Onun haricinde sabah uyandığınız zaman şekerin yüksek olması, uyuma hissi yaratıyor. Hayat, uyku ile geçmeye başladı. Artık hayata pozitif bakamıyorsunuz" dedi.

"Bu hastalık beni hayatımın sona erdiği düşüncesine sevk etti"

Ameliyat sonrasında yaşadığı tüm sorunların geçtiğini ve kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Şahin, "Bu hastalık beni hayatımın sona erdiği düşüncesine sevk etti. Dolayısıyla araştırmaya başladım, yok mudur bir çaresi diyerek. Yaptığım araştırmalar da beni buraya kadar getirdi. Sosyal medya üzerinde bir hastanın bu ameliyatı olmuş ve hesabından paylaşmış olması ile duydum. Sonra araştırmaya, araştırdıkça bir şeyler öğrenmeye başladım. Bu şekilde buraya geldim. Bilmediğim bir şeyin içine geldim, ancak göze almıştım bunu. Çoğu insan, ‘Bilmiyorsun, olur mu, nasıl olur’ derken; ben, bundan daha kötüsü olamaz, diyerek geldim. Ameliyat olmamın ardından bir gün sonra şekerimi ölçtüklerinde aylar sonra ilk defa 200 değerinde çıkmıştı. Daha sonra seviyenin 180, 170 olduğunu gördüm. Hep düştükçe, daha da umutlandım. Çok dinamik bir şekilde uyandığımı fark ettim. Artık uykudan yorgun şekilde kalkmıyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.