(Özel Haber) Bahar temizliği yapanlara uyarı

Havaların ısınmasıyla birlikte evlerde yapılan bahar temizliği konusunda uyarılarda bulunan Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Ozan Ürgüt, temizlik malzemelerinin karıştırılmaması gerektiğini ve ortamdaki küçük çocukların çok iyi takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte evlerde başlayan temizliğin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Ozan Ürgüt, "Mevsimsel geçişler sebebiyle şimdi bahar temizlikleri başladı bütün evlerimizde. Benim önerim, temizlik yapılan evin iyi havalandırılmış olması, çocukların kimyasallara maruz bırakılmaması ve üretilmiş olan bu kimyasalların mümkün olduğu kadar kulanım amaçlarına göre kullanılması gerekiyor. Lavaboya, ocaklara ya da yağ sökücü olarak kullanılan bir kimyasalın aynı amaçla aynı bölgede kullanılmalı. Üretim yapan departmanların Ar-Ge’leri de bu şekilde çalışıyor" dedi.

"Temizleyicilerin atığı içme sularıyla karışarak, sularla beraber bizim çevremizi kirletiyor"

Kimyasal malzemelere karşı alternatif temizleyiciler de olduğunu belirten Ürgüt, "Temizliğin daha iyi olması için farklı bölgeleri temizleyen temizlik malzemeleri karıştırılması etken maddeyi sanıldığı aksine daha da azaltır. Zehirli gaz açığa çıkmasına sebep olur o sebepten mümkün oldukça tek bir temizleyiciyi görev alanında kullanılması her zaman bizim önereceğimiz alanlardandır. Alternatif temizleyicilerde var sonuçta yeşil kimya diye bir çalışma alanı var. Yaptığımız iş sadece evimizi temizlemek değil, temizleyicilerin atığı içme sularıyla karışarak, sularla beraber bizim çevremizi kirletiyor aynı zamanda. Mümkün olduğu kadar en az kalıcı iz bırakan, en az çevreyi kirleten temizlik malzemeleri kullanmamız gerekiyor. Yeşil kimya üzerinde çalışmalar var. Bu atıkların bertaraf edilmesi daha zor olabiliyor çünkü yer altı kaynaklarıyla karışabiliyor, denize gidiyor. Evimizi temizleyelim derken çevreyi kirletebiliriz. Bunu yapmamak için kullanacağımız malzemelerin mümkün oldukça daha kaliteli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.