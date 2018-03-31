HABER

(Özel Haber) Bahar temizliği yapanlara uyarı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2018 08:54 | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla birlikte evlerde yapılan bahar temizliği konusunda uyarılarda bulunan Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Ozan Ürgüt, temizlik malzemelerinin karıştırılmaması gerektiğini ve ortamdaki küçük çocukların çok iyi takip edilmesi gerektiğini belirtti.Bahar aylarının gelmesiyle birlikte evlerde başlayan temizliğin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Ozan Ürgüt, "Mevsimsel geçişler sebebiyle şimdi bahar temizlikleri başladı bütün evlerimizde.

Havaların ısınmasıyla birlikte evlerde yapılan bahar temizliği konusunda uyarılarda bulunan Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Ozan Ürgüt, temizlik malzemelerinin karıştırılmaması gerektiğini ve ortamdaki küçük çocukların çok iyi takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte evlerde başlayan temizliğin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Ozan Ürgüt, "Mevsimsel geçişler sebebiyle şimdi bahar temizlikleri başladı bütün evlerimizde. Benim önerim, temizlik yapılan evin iyi havalandırılmış olması, çocukların kimyasallara maruz bırakılmaması ve üretilmiş olan bu kimyasalların mümkün olduğu kadar kulanım amaçlarına göre kullanılması gerekiyor. Lavaboya, ocaklara ya da yağ sökücü olarak kullanılan bir kimyasalın aynı amaçla aynı bölgede kullanılmalı. Üretim yapan departmanların Ar-Ge’leri de bu şekilde çalışıyor" dedi.

"Temizleyicilerin atığı içme sularıyla karışarak, sularla beraber bizim çevremizi kirletiyor"
Kimyasal malzemelere karşı alternatif temizleyiciler de olduğunu belirten Ürgüt, "Temizliğin daha iyi olması için farklı bölgeleri temizleyen temizlik malzemeleri karıştırılması etken maddeyi sanıldığı aksine daha da azaltır. Zehirli gaz açığa çıkmasına sebep olur o sebepten mümkün oldukça tek bir temizleyiciyi görev alanında kullanılması her zaman bizim önereceğimiz alanlardandır. Alternatif temizleyicilerde var sonuçta yeşil kimya diye bir çalışma alanı var. Yaptığımız iş sadece evimizi temizlemek değil, temizleyicilerin atığı içme sularıyla karışarak, sularla beraber bizim çevremizi kirletiyor aynı zamanda. Mümkün olduğu kadar en az kalıcı iz bırakan, en az çevreyi kirleten temizlik malzemeleri kullanmamız gerekiyor. Yeşil kimya üzerinde çalışmalar var. Bu atıkların bertaraf edilmesi daha zor olabiliyor çünkü yer altı kaynaklarıyla karışabiliyor, denize gidiyor. Evimizi temizleyelim derken çevreyi kirletebiliriz. Bunu yapmamak için kullanacağımız malzemelerin mümkün oldukça daha kaliteli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kendimizi zehirleyebiliriz"
Temizlik yapan kişilerin temizlik malzemelerini karıştırmaması gerektiğine değinen Ürgüt, "Temizlik yapılan evin iyi havalandırılması gerekiyor. Nefes yoluyla ciğerlerimize girilmemesi için, mümkünse eldiven kullanılması gerekiyor ve bol su tüketilmesi vücut bu şekilde daha iyi absorbe eder. Temizleyici karıştırmakta, tabi bunların asitik bazlı olanları var bazik olabilir. Sabun tarzı çözücülerde yapılan temizlik malzemeleri daha bazik oluyor. Diğer temizlik malzemeleri daha asitik olur, bunların belli bir reaksiyon vermesine sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar, her malzemeyi kullanım alanı dahilinde kullanmamız gerekiyor ve karıştırmamamız gerekiyor. Bir kimyasal reaksiyona sebep olup zehirli gaz açığa çıkması sebebiyle kendimizi zehirleyebiliriz" açıklamasını yaptı.

"Ortamda çocukların olmaması gerekiyor"
Temizlik yapıldığı zaman ortamda çocukların olmaması gerektiğine değinen ve olası bir zehirlenmede tavsiyelerde bulunan Ürgüt, "Bol su ve ortamın havalandırılması mümkünse ortamda çocukların olmaması gerekiyor. Çocukların ciğerleri daha ufak ve daha gelişime açık. Temizlik kutularının üzerine bakmak gerekiyor oralarda mutlaka uyarı bulunuyor. Ciltte ve ya gözle temas edildiği zaman ne tip zararlar olacağı orada vardır, onu incelemek gerekir, bilmek gerekir. Zehirlenme olduğu taktirde önce açık havaya çıkmak gerekiyor. Bilinç kaybı gibi durumlarda 112 acil müdahaleyi arayıp, zehirlenmeye sebep olan maddeleri gelen sağlık ekiplerine göstermeniz gerekiyor" diye konuştu.

BMGK acil gündemle toplanıyorBMGK acil gündemle toplanıyor
Temel Karamollaoğlu için olay benzetmeTemel Karamollaoğlu için olay benzetme
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a tepki gösterilmesine sinirlendi!

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a tepki gösterilmesine sinirlendi!

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Sıkı bir diyet yapıyor ama kilo veremiyor musunuz? Sebebi bu olabilir!

Sıkı bir diyet yapıyor ama kilo veremiyor musunuz? Sebebi bu olabilir!

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Kansere Karşı Biyoçip

Kansere Karşı Biyoçip

Pişmiş domates ve kabak çekirdeği prostata iyi geliyor!

Pişmiş domates ve kabak çekirdeği prostata iyi geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.