Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Bige, rahim ağzı kanserinin kadınlarda sık görülen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Bu kansere bağlı olarak 260 bin kadın ölümü gerçekleşmektedir" dedi.

Tekirdağ Star Medica Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Bige, rahim ağzı kanseri konusunda bilgi verdi. Doç. Dr. Bige, kadınların bu hastalığı yayan virüse karşı dikkatli olması gerektiğini ve hastalığı önlemek için hastanelerde sağlık taramasından geçilmesi gerektiğini ifade etti. "Rahim ağzı kanserleri 4’üncü sırada gelmektedir"

Doç. Dr. Bige, rahim ağzı kanserinin Türkiye’de olduğu gibi dünyada da büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Bu kanseri diğer kanserlerden ayıran ana faktör kolay tespit edilebilmesidir. Kansere gidebilecek öncü hastalıkların daha önceden tespit edilebilme imkanı olması çünkü rahim ağzı ulaşılabilen organdır. Bütün dünyada kadın kanserlerinin içerisinde rahim ağzı kanserleri 4’üncü sırada gelmektedir. Türkiye’de rahim ağzı kanserleri daha az görülmekle beraber ama yine de önemli bir sağlık sorunudur. Bütün kadın kanserleri içerisinde, bütün yaş gruplarını değerlendirdiğimiz de 10’uncu sıradadır. Önlenebilir hastalıktır aslında önleme faaliyetleri gelişmiş ülkelerde oturmuş standardize edilmiş tarama yöntemleriyle yapılmaktadır" dedi.

"Bu kansere bağlı olarak 260 bin kadın ölümü gerçekleşmektedir"

Hastalığın tespiti ve tedavisi ile ilgili son yıllarda önemli aşamalar kaydedildiğini belirten, Doç. Dr. Özgür Bige, "Bu kanserlerden kaynaklı ölümler büyük oranda azaltılmıştır. Bugün dünya geneline baktığımız zaman her yıl yaklaşık olarak 530 bin tane yeni kanser vakası bildirilmekte ve bu kansere bağlı olarak da 260 bin kadın ölümü gerçekleşmektedir. Bu çok büyük rakamdır. Önlenebilir hastalık olması nedeniyle öncelikle bu hastalığa sebep olan faktörleri irdelemek lazımdır. Bu hastalığa sebep olan en önemli faktör Human papilomavirus enfeksiyonu dediğimiz halk arasında HPV olarak da bilinen bir durumdur. Neredeyse bu kanserlerin yüzde 99.7’sine bu viral hastalık neden olmaktadır" ifadelerini kullandı. "İlişki sırasında ağrı duyulması bunlar erken belirtilerdir"

Hastalığın belirtilerini de anlatan Bige, "Rahim ağzı kanserinin en önemli belirtisi kanamalardır. Bu kanamalar adet döneminin ortasında olan ara kanamalar, adet kanamalarının fazla olması, ilişki sonrası kanamanın olması bazen şeffaf ve sarı renkli kötü kokulu akıntılar olması ve ilişki sırasında ağrı duyulması bunlar erken belirtilerdir. Hanımlar böyle belirtiler yaşıyorlarsa en yakın sağlık kurumuna gidip kontrollerini yaptırmalılar" diye konuştu.