(Özel Haber) Hastalara tamamlayıcı tıp hizmeti

Türkiye’de ve dünyada geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına olan talep her geçen gün artıyor. Türkiye’de tamamlayıcı tıp ilk uygulama merkezi Sakarya’da açıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde tamamlayacı tıp olarak vatandaşlara hizmet veriliyor. Poliklinikte hacamat olarak bilinen kupa uygulaması, sülük, akupuntur, proloterapi uygulaması ile toplam 4 uygulama yapılıyor. İki ayrı oda ile vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Dr. Ekrem Yılmaz, “Hastalar bütün şikayetlerinin tedavisini aynı anda bizden istememeli” dedi. “Uygulamasının bütün hastanelerde olmasını istiyorum”

Tamamlayıcı tıbbın hem ruhen hem de fiziken insanı çok rahatlattığını belirten ve 4 aydır sürekli tedavi olmak için gelen Çağatay Baytaş, "Ben buraya yaklaşık 4 ay önce başladım. Ve de gerçekten çok memnun kaldım. Benim kendime özgü bazı şikayetlerim vardı. Ama hamdolsun Allah bana nasip etti burayı. Hacamat ile birlikte o şikayetlerimi atlattım çok şükür. Ben yaklaşık 10 yıldır antidepresan kullanıyorum. Geldim buraya ve bu rahatsızlığımı da hacamat sayesinde yendim. Bu yüzden şunu söylemek istiyorum, psikolojik rahatsızlığı olan insanlara hacamat gerçekten hem ruhen hem de fiziken insanı çok rahatlatıyor. Bu yapılan Tamamlayıcı Tıp uygulamasının bütün hastanelerde olmasını istiyorum. Gerçekten çok faydalı. Hacamatı herkese çok tavsiye ediyorum, ben faydasını gördüm" dedi.

“İlk uygulama polikliniği”

İlk tamamlayacı tıp polikliniğinin Sakarya’da açıldığını belirten Dr. Ekrem Yılmaz, "Geleneksel Tamamlayıcı Tıp, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde kullanılan farklı kültürlere özgü; teori, inanç ve tecrübelere dayalı izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünü olarak tarif ediliyor. Geleneksel Tamamlayıcı Tıp tabi eski uygulamalar, tarihinden de anlaşıldığı gibi; eski teori, inanç ve terimlere dayalı uygulamalar. Ama Türkiye’de 27 Ekim 2014 tarihini sağlıkta yeni bir sayfanın açıldığı zaman olarak söylenebilir. O tarihte Sağlık Bakanlığınca, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelik ile 15 tane yöntem, usul Tamamlayıcı Tıp olarak tanımlandı. Türkiye’deki durumu böyle. Sakarya’da da yönetmelik yayınlandıktan 1 yıl kadar sonra biz burada bu polikliniği açtık. Daha sonra uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim merkezi özelliği kazandık. Şuanda biz Tamamlayıcı Tıp Merkezimizde akupunktur uygulaması ile başladık. Akupunktur, Türkiye’de Tamamlayıcı tıpın ilk tanımlanan ve sertifikaları verilen ilk uygulamaydı. Bizde 2003 yılından itibaren bunu yapıyorduk, 15 yıla yakındır. Yönetmelikten sonra kupa uygulaması, sülük (hirudoterapi) uygulaması, proloterapi uygulaması ile birlikte toplam 4 uygulamayı burada hizmetini 2 hekim olarak veriyoruz. İleriki zamanlarda hipnoz, ozon, mezoterapi ve apiterapi hazırlıklarımız var. Ve homeopati, fitoterapi gibi diğer uygulamalar ileri de başlayabilecek" diye konuştu.