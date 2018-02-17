(Özel Haber) NKÜ Hastanesi 2017’de yarım milyon vatandaşa hizmet verdi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 2017 yılında yarım milyon vatandaşa sağlık hizmeti verdi. NKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz yıl 435 bin kişi poliklinik hizmeti alırken, 21 bin 469 hastanın tedavisi yatılı gerçekleşti. 2010 yılında bin 598 olan ameliyat sayısı, 2017 yılında 52 bin 414’e yükseldi. “Yarım milyon hastaya hizmet verdik” Hastanenin 2017 yılındaki faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu, 2008 yılında hizmete başlayan hastanenin, 2009 yılından itibaren yatan hasta hizmeti verdiğini ve 2010 yılında da yoğun bakım hizmetine başladığını belirtti. Hastanenin 2011 yılında açık kalp ameliyatlarına başladığını ifade eden Horozoğlu, “2010 yılında yıllık 80 bin hastaya hizmet verirken bugün itibari ile geçtiğimiz yıl 2017 yılında yarım milyon hastaya poliklinik hizmeti verdik. Toplam yaptığımız ameliyat sayısı 52 bin civarında oldu. 22 bin civarında hastamız kliniklerimizde yatarak tedavi gördü. 2010 yılında yaklaşık 70 tane akademik personel ile hizmet verirken, bugün 221 akademik personel ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Yine 300 civarında idari personelimiz 300 civarında sağlık çalışanımız var toplamda destek personellerimiz ile birlikte bin civarında bir personel ile hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.

“Bölgemizde önemli bir sağlık merkezi olma yolunda ilerliyoruz”

Sadece Tekirdağ’dan değil çevre illerden de hastaneye başvurular olduğunu ifade eden Fatih Horozoğlu, “Hastanemize olan teveccühten dolayı giderek bölgemizde önemli bir sağlık merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Tüm çevre illerden İstanbul’un ilçelerinden Silivri’den Kırklareli’nin ilçelerinden yine Çanakkale’den bile hastalarımız gelmekte verdiğimiz hizmet çeşitliliğimizde giderek artıyor. Önümüzdeki dönemde yeni ünitelerimizde faaliyete geçecek. Ciddi oranda bir kalp hastasına hizmet veriyoruz. Onkoloji alanında oldukça yoğun bir hizmetimiz var. Yakın zamanda kemik iliği nakli ile ilgili bir çalışmamız daha hayata geçecek” diye konuştu.

“Uluslararası hasta kabulüne başlamak istiyoruz”

Horozoğlu, bundan sonraki hedeflerinin de NKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesini uluslararası hasta kabulü yapabilen bir hastaneye dönüştürmek olduğunu belirterek, “Hastanemizde bir buçuk yıl içerisinde, hastanenin kuruluşunun onuncu yılında, akredite bir hastane yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu standartları yakalamak için bir takım düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Hastanemizde bu düzenlemeleri de yaptıktan sonra inşallah 2019 yılı içerisinde, sağlık turizmine hitap eden Balkan ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden veya Orta Doğu’daki ülkelerden hasta çekme potansiyeline sahip uluslararası bir hastane olacaktır diye umuyoruz” ifadelerini kullandı.