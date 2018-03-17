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(Özel Haber) Prof. Dr. Özkan: "Kilolu insanlar zayıflara göre 10 yıl daha kısa yaşıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.

(Özel Haber) Prof. Dr. Özkan: "Kilolu insanlar zayıflara göre 10 yıl daha kısa yaşıyor"

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, "Şişman olanların ömürleri zayıf olanlara göre 10 yıl daha kısa" dedi.
Araştırmalara göre, obezite hastalarının, zayıf insanlara göre 10 yıl daha kısa yaşadığını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Namık Özkan, "Obezite cerrahisi ameliyatları estetik ameliyatlar değildir. Yapılan çalışmalar göstermiş ki, şişman hastalar zayıfladığı zaman ömürleri uzuyor. Yani, şişman olanların ömürleri zayıf olanlara göre 10 yıl daha kısa. Bu yaptığımız obezite ameliyatları ile ileride gelişebilecek hastalıkları önlemeye, yani hastaların sağlığını korumayı amaçlıyoruz. Neyi önlemeye çalışıyoruz, obez hastalarda diyabet, yani şeker hastalığı gelişme ihtimali çok daha yüksek. Tıkayıcı arter hastalığı dediğimiz damar hastalıkları, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, solunum sıkıntısı hastalıkları falan çok sık görülüyor. Bu ameliyatlardan sonra hastaların büyük çoğunluğu çok daha rahat uyuyor, çok daha rahat hareket edebiliyor. İleride gelişebilecek diyabet, kalp hastalığı gibi hastalıkların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama tabi magazin haberlerinde, basında bazen bu ameliyatlar estetik ameliyatı gibi değerlendirilebiliyor. Bu ameliyatlar kesinlikle estetik ameliyatı değildir. Biz hastayı manken yapmak için ameliyat etmiyoruz. Onun için de, daha sağlıklı ve daha uzun yaşaması için ameliyat ediyoruz. Bunun için de bu ameliyatı yaparken ön değerlendirmemizi çok ciddi bir şekilde yapıyoruz. Gereksiz bir işlemi yapmamak için" dedi.

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