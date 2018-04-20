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Özel hastane yönetmeliğinde değişiklik

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, tadilat, taşınma veya yeniden yapım için özel hastanelere tanınan 4 yıllık uyum süresini 7 yıla uzattı

Sağlık Bakanlığınca, tadilat, taşınma veya yeniden yapım için özel hastanelere tanınan 4 yıllık uyum süresi 7 yıla uzatıldı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği'ndeki değişikliğe göre, özel hastaneler, ön izin belgelerindeki yatak kapasitelerine bağlı kalarak bina inşa edebilecek.

Bakanlıkça onaylanan ön izin projesine aykırı mekan, oda/kat ilavesi veya ön izinden fazla hizmet alanı yapmaları halinde Bakanlık tarafından ruhsat verilmeyecek.

Toplam kadro sayısı 33'ün üstünde olan özel hastaneler, kendi aralarında ve tıp merkezleriyle tek taraflı uzman hekim kadro devri yapabilecek.

Özel hastaneler, bulundukları şehirde veya başka şehre Bakanlık tarafından planlama çerçevesinde izin verilmesi halinde taşınabilecek.

Yönetmelikteki bina şartlarını sağlayamadıklarından tadilat, taşınma veya yeniden yapım için Bakanlıkça istisna olarak tanınan, "mevcut binalarında geçici olarak faaliyet gösterebilme", "başka bir binada ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunabilme" ya da "mevcut kadrolarını başka özel hastanelere geçici olarak kullandırabilme" hakları için verilen 4 yıllık uyum süresi de 7 yıla uzatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özel Hastane Sağlık Bakanlığı Yönetmelik

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