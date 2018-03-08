Özel Hayat Hastanesi’nden 8 Mart’a özel seminer

Bursa’da Özel Hayat Hastanesi tarafından düzenlenen "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Yarınlar" söyleşisine kadınlar büyük ilgi gösterdi.

"Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Yarınlar" söyleşisi Bursa Büyükşehir Belediyesi İncirli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Söyleşide, Özel Hayat Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nazmiye Şentürk, merak edilen konular hakkında bilgiler verdi.

Söyleşide ilk olarak konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nazmiye Şentürk, "Bugün burada kadın sağlığıyla ilgili bildiğiniz ya da bilmediğiniz konulara vurgu yapacağız." dedi.

Rahim bölgesinde gelişen iki kanser türü olduğunu belirten Dr. Şentük, bunların ilkinin rahmin içinde, ikincisinin de rahim ağız kısmında geliştiğini söyledi. Rahim ağzı kanserinin kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğunun altını çizen Dr. Nazmiye Şentürk, "Rahim ağzı kanseri, rahmi ağzını hücrelerini oluşturan hücrelerin çoğalması ve aşırı büyümesidir. Kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türüdür. Kadın kanserlerinin yüzde 15’ini oluşturur. Hiçbir önlem almasanız bile hepimizin yüzde 1 riski var" diye konuştu.

Etkin yapılan tarama programlarıyla erken safhada tespit edilen rahim ağzı kanserlerinin tedavisinin mümkün olduğunun dile getiren Dr. Nazmiye Şentürk, geç fark edilenlerin ise tedavi edilme oranının erken fark edilenlere göre daha düşük olduğunu hatırlattı. Dr. Şentürk, "Bu sebeple 18 yaş üzerindeki bütün evli bayanların her yıl tarama yaptırması gerekmektedir. 21-29 yaşları arasında üç yılda bir test uygulanmalıdır. 30 yaşından sonra ise her beş yılda bir kontrol sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazmiye Şentürk, ayrıca rahim ağzı kanserinden korunma ve korunurken de neler yapılması gerektiğiyle ilgili de bilgiler verdi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz da deri sağlığıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

"Derimiz aslında en büyük organımız" diyen Dr. Mediha Yılmaz, "Bizi dışarıya karşı ifade eden en önemli organımızdır. Biz deri, saç ve tırnakları bir olarak değerlendiriyoruz. Aslında derimiz iç organlarımızın sağlıklı oluşunu gösteren bir aynadır. Derisi sağlıklı görünen bir kişinin, iç organlarının da iyi olduğunu, sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Deri de besleniyor, bunu unutmayalım. Dolayısıyla deri sağlığında en önemli nokta dengeli beslenmedir. Birçok organımızın etkilendiği gibi deri de dengesiz beslenmeden olumsuz etkileniyor. Kadınların deriyle birlikte en çok önemsediği noktalardan birisi de saçlardır. Saç dökülmesi ve tırnak sağlığını en çok etkileyen unsur demir eksikliği. Toplumumuzda demir eksikliğini çok fazla görürüz. Demir eksikliğinde ya alım eksik ya da kayıp var. Kadınlarda en büyük kayba sebep olan unsursa adetlerdir, adetlerin uzun sürmesidir. Demir alımı noktasında dengeli beslenme çok önemlidir. Sadece karbonhidrat değil, demirin esas kaynağı proteinlerdir. Demirin yeterli kadar alınması için dengeli beslenmemiz gerekiyor. Diğer eksikliği önemli vitamin D vitaminidir. D vitamini sentezi için güneşlenmek lazım, ama burada da dengeli güneşlenmek gerekmektedir. Yeterli D vitamini sentezi için kol ve bacakların günde 20 dakika güneş alması yeterlidir. Yüz bölgesini yıl boyunca güneşten korumak gerekir. Yüz bölgesi deri kanserlerinin en sık görüldüğü yerdir" ifadelerini kullandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nazmiye Şentürk ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz sunumlarının ardından sorulara cevap verdi.