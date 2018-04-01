Özel Hayat Hastanesi’nden yeni anlaşma

İmzalanan protokol çerçevesinde Büro-Memur-Sen üyeleri ve birinci derece yakınları, Bursa’nın en yeni sağlık yatırımı olan yeni Özel Hayat Hastanesi’ndeki tedaviler ve diğer hizmetlerden indirimle faydalanabilecek.

Bursa’nın en yeni sağlık yatırımı olan ve geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başlayan Özel Hayat Hastanesi, kurum anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Özel Hayat Hastanesi ileBüro-Memur-Sen arasında imzalanan protokol çerçevesinde, sendika üyeleri ve birinci derece yakınları, tedavilerden ve hastanenin diğer imkanlarından indirimle faydalanabilecek.

Protokol töreninde konuşan ÖzelHayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, yeni bir protokole imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Dr. Ahmet Özkul, “Birçok kurum ve sendika ile anlaşmamız bulunuyor. Büro-Memur-Sen’i de anlaşmalı kurumlar bünyemize kattık. Sendika üyeleri ve birinci derece yakınlarına indirimli sağlık hizmeti sunacağız. Protokolümüzün sürekliliği olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Büro-Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Eyüp Akbulut da Büro-Memur-Sen üyeleri ile birinci dereceden yakınlarına en uygun sağlık hizmetini sunmak, bunu VİP bir hizmet ile taçlandırabilmek için Özel Hayat Hastanesi’ni tercih ettiklerini dile getirdi. Akbulut, "Büro-Memur-Sen için ailesinin ihtiyaçlarına en iyi ve en hızlı cevap verecek yerin Hayat Hastanesi olduğunu düşündük ve yaptığımız protokol kapsamında üyelerimizin indirimli muayene olabilmelerini sağladık. Geri dönüşlerimiz de son derece iyi. Böyle bir hizmet sundukları için Hayat Hastanesi ailesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.