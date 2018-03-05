(Özel) Kanserden korunmak için solucan gübresi üretiyor

"Solucan gübresi ile beslenen topraklarda sağlıklı sebzeler ve meyveler üretebiliriz"

Kimyasal ilaçlarla bozulan toprakları tekrar yararlı hale getirmek için solucan gübresi kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini aktaran Süslü, "Solucan gübresi ile beslenen topraklarda sağlıklı sebzeler ve meyveler üretebiliriz ve topraklarımızı tekrar canlandırabiliriz. Bu solucan gübresi üretimi tamamen milli bir meseledir. Çünkü ülkemizde kanser vakaları çoğaldı. Kronik hastalıklar arttı. Solucan gübresi ile üretim yapan ülkelere baktığımızda başta İsrail geliyor. İsrail’de kanser vakası yok denecek kadar az. Çünkü solucan gübresi ile üretim yapıp tarımı o şekilde işliyorlar. Biz de bu şekilde yaparsak ülkemizde kanser vakaları ortadan kalkabilir. Sağlık harcamaları azalacağı için devletimize olan yük de azalır. Bu yüzden bu konu bir milli meseldir" diye konuştu.

Solucan gübresinin faydalarını anlatan Süslü, solucanın toprakta yetişen her şeye çok faydalı olduğunu söyledi. Süslü, "Solucan gübresiyle daha doğal aromalı sebze ve meyveler yetişir. Bitkilerin nem tutmasını sağladığı için bitkiler susuz kalmaz. Tamamen doğal bir şekilde büyüme sağlar. Diğer gübrelere kıyasla 2 hafta öncesinden verim alabilirsin" ifadelerini kullandı.

Bu zamana kadar bilinçsizce kullanılan kimyasal gübreler, zirai ilaçlar ve ağır metaller yüzünden toprakların verimsiz hale geldiğini ifade eden Süslü, "Bu durum da tükettiğimiz sebze ve meyvelere geçiyor. Biz de bunları tükettiğimiz zaman vücudumuz bunları hemen atamıyor. Böyle olunca da kronik hastalıklara ve kanserlere sebep oluyor. Bizim bu durumu ortadan kaldırabilmemiz için topraklarımızı verimli hale getirip, solucan gübresiyle destekleyebiliriz. Bu şekilde kanseri ve diğer kronik hastalıkları azaltmış oluruz. Ben de şu anda kendi yetiştirmiş olduğum solucan gübrelerimi kendi bahçemde kullanarak sebze ve meyvelerimi yetiştireceğim. Ülkemizin verimli toprak çalışmasını, kendi topraklarımda başlatmış olacağım" dedi.