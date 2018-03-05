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(Özel) Kanserden korunmak için solucan gübresi üretiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki devlet hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan Özkan Süslü, son yıllarda artan kanser vakalarının tarım ilaçlarıyla yetiştirilen ürünlerden kaynaklandığını düşünerek, evinin teras katına kurduğu solucan gübresi tesisi ile bahçesinde organik ürünler yetiştiriyor.Türkiye’de son dönemde önemli gelir kapısı haline gelen solucan gübresi üretimi, organik ürünlerle beslenmek isteyen vatandaşların da ilgi alanına girmeye başladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki devlet hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan Özkan Süslü, son yıllarda artan kanser vakalarının tarım ilaçlarıyla yetiştirilen ürünlerden kaynaklandığını düşünerek, evinin teras katına kurduğu solucan gübresi tesisi ile bahçesinde organik ürünler yetiştiriyor.
Türkiye’de son dönemde önemli gelir kapısı haline gelen solucan gübresi üretimi, organik ürünlerle beslenmek isteyen vatandaşların da ilgi alanına girmeye başladı. Alaşehir’de kendi solucanını kendisi yetiştiren Özkan Süslü, elde ettiği gübreyi bahçesinde kullanarak, organik ürünler yetiştiriyor. İstasyon Mahallesindeki evinin teras katını solucan gübresi üretim tesisine çeviren Süslü, ailesi ve yakınlarını kanser gibi çeşitli hastalıklardan korumak için bu yola başvurduğunu vurguladı. Solucanların beslenmesiyle ilgili bilgi veren Süslü, solucanların elma, muz gibi çeşitli meyve kabuklarını çok sevdiğini belirterek, "Şekerli yiyecekleri çok seviyorlar. Bu meyvelerle tamamen doğal bir ortamda üremelerini sağlıyoruz" dedi.

"Solucan gübresi ile beslenen topraklarda sağlıklı sebzeler ve meyveler üretebiliriz"
Kimyasal ilaçlarla bozulan toprakları tekrar yararlı hale getirmek için solucan gübresi kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini aktaran Süslü, "Solucan gübresi ile beslenen topraklarda sağlıklı sebzeler ve meyveler üretebiliriz ve topraklarımızı tekrar canlandırabiliriz. Bu solucan gübresi üretimi tamamen milli bir meseledir. Çünkü ülkemizde kanser vakaları çoğaldı. Kronik hastalıklar arttı. Solucan gübresi ile üretim yapan ülkelere baktığımızda başta İsrail geliyor. İsrail’de kanser vakası yok denecek kadar az. Çünkü solucan gübresi ile üretim yapıp tarımı o şekilde işliyorlar. Biz de bu şekilde yaparsak ülkemizde kanser vakaları ortadan kalkabilir. Sağlık harcamaları azalacağı için devletimize olan yük de azalır. Bu yüzden bu konu bir milli meseldir" diye konuştu.
Solucan gübresinin faydalarını anlatan Süslü, solucanın toprakta yetişen her şeye çok faydalı olduğunu söyledi. Süslü, "Solucan gübresiyle daha doğal aromalı sebze ve meyveler yetişir. Bitkilerin nem tutmasını sağladığı için bitkiler susuz kalmaz. Tamamen doğal bir şekilde büyüme sağlar. Diğer gübrelere kıyasla 2 hafta öncesinden verim alabilirsin" ifadelerini kullandı.
Bu zamana kadar bilinçsizce kullanılan kimyasal gübreler, zirai ilaçlar ve ağır metaller yüzünden toprakların verimsiz hale geldiğini ifade eden Süslü, "Bu durum da tükettiğimiz sebze ve meyvelere geçiyor. Biz de bunları tükettiğimiz zaman vücudumuz bunları hemen atamıyor. Böyle olunca da kronik hastalıklara ve kanserlere sebep oluyor. Bizim bu durumu ortadan kaldırabilmemiz için topraklarımızı verimli hale getirip, solucan gübresiyle destekleyebiliriz. Bu şekilde kanseri ve diğer kronik hastalıkları azaltmış oluruz. Ben de şu anda kendi yetiştirmiş olduğum solucan gübrelerimi kendi bahçemde kullanarak sebze ve meyvelerimi yetiştireceğim. Ülkemizin verimli toprak çalışmasını, kendi topraklarımda başlatmış olacağım" dedi.

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