(Özel) Kansere dikkat çekebilmek için gökyüzünü beyaz balonlarla buluşturdular

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğünce ’Dünya Kanser’ günü vesilesiyle yapılan etkinlikte, kanserin bütün renklerini ortadan kaldırabilmek amacıyla gökyüzüne beyaz balonlar uçurdular. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşin Kurban ise, "Biz istiyoruz ki kanserin bütün renklerini solduralım. Kansersiz bireyler olması için gökyüzüne beyaz balonları bıraktık" dedi.

Dünyada her yıl milyonlarca insanın yakalandığı ve milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser hastalığı Türkiye’nin de en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde iki adet Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) merkezi bulunuyor. Yetkililer kanserden vatandaşların korkmaması gerektiğini ve erken teşhisin hayat kurtaracağını belirtiyor. ’Dünya Kanser’ günü dolayısıyla Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğünce Arifiye Kent Meydanında farkındalık oluşturabilmek amacı ile bir etkinlik düzenledi. Gerçekleşen etkinliğe Arifiye İlçe Sağlık Müdürü Ayşin Kurban başta olmak üzere, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Gerçekleşen etkinlikte amaçlarının kansere karşı farkındalık oluşturmak olduğunu belirten yetkili ve katılımcılar, bundan sonra kansersiz bireyler olması dilekleri ile beyaz balonları gökyüzüne bıraktılar.

“İnsanlarımızın duyarlı olması gerekiyor”

Kanser konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyleyen Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, "Toplumumuzun en önemli sorunlarından bir tanesi sağlık. Sağlık olmadan, hayatın hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla devlet olarak istiyoruz ki; tüm milletimiz, tüm toplumumuz sağlıklı yaşasın. Bu noktada tabi ki kanser rahatsızlığı, toplumun en önemli hastalıklarından bir tanesi, insanların yaşadığı en önemli hastalıklardan bir tanesi. Bundan korunmanın en temel yöntemleri ve unsurlarından biri erken tanı ile teşhis. Bunun içinde vatandaşlarımızın, insanlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Bu noktada, bu tür farkındalık programlarının çok anlamlı ve önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bugün dolayısıyla bütün insanlığımıza, bütün toplumumuza sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Bütün bedenlerinin ve ruhlarının böyle beyaz balonlar gibi tertemiz olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Ve bu etkinlik dolayısıyla bu balonlarımızı, temiz bir havaya hep beraber bırakıyoruz" dedi.

“Kanser çağımızın hastalığı”

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ise, kanserin çağın hastalığı olduğuna dikkat çekerek, "Arifiye ilçemizde bir kanser hastaları ve kanser haftasıyla ilgili etkinlik yapılıyor. Bu etkinlikten dolayı Arifiye ilçemiz adına, ilçede yaşayan insanlarımız adına ben İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürümüz ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Kanser çağımızın hastalığı. Bu hastalıktan kurtulabilmenin en önemli yolu erken tanı. Hastalıkla ilgili bilgilendirmeye dönük bu tür etkinlikler de yapılarak halkımızda bir farkındalık uyandıracağını düşünüyorum" diye konuştu. “Kanserin bütün renklerini soldurmak istiyoruz”

Kanser hastalığı hakkında bilgi veren Arifiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşin Kurban, "Dünya Kanser Günü etkinlikleri dolayısıyla Arifiye ilçesinde bir farkındalık oluşturmak istedik. Kanserin türlü türlü renkleri var, meme kanseri ile ilgili bir farkındalık etkinliği yaptığımız zaman pembe kurdelemizi takıyoruz. Ama biz istedik ki; bundan sonraki etkinliklerimizde yakalarımıza beyaz kurdeleler takalım, kanserin bütün renklerini biz ortadan kaldırmak istiyoruz. Kanserde önemli olan erken tanı ve teşhis, erken tanı hayat kurtarıyor. Biz istiyoruz ki kanserin bütün renklerini solduralım. Bu nedenle Arifiye İlçesi Sağlık Müdürlüğü olarak burada ki konseptimiz olarak beyaz rengini seçtik. Ve gökyüzüne umutlarımızla birlikte, bundan sonra kansersiz bireyler olması dileklerimizle beyaz balonlarımızı uçurduk. Artık etkinliklerimizde yakalarımıza pembeler, yeşiller, morlar değil, beyaz kurdeleler takalım istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Kanser hastaları yalnız değiller”

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ve erken teşhisisin hayat kurtardığını belirten Dr. Ayşin Kurban, “Halkımıza kanser bilincini, kanserden korkmamaları gerektiğini, erken teşhisin hayat kurtardığını aktarmak istiyoruz. Bu kapsamda Arifiye İlçesi Sağlık Müdürlüğü olarak, bu etkinliği düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Standımız bir gün sürecek burada kanser de farkındalık oluşturabilmek amacıyla, halkımıza broşürlerimizi dağıtıyoruz. Standımızda ayrıca; kanserden korkmamayı halkımıza anlatabilmeyi hedefliyoruz. Kanserinde artık erken teşhis ve tedavi ile önlenebilir bir hastalık olduğunu insanlarımıza anlatabilmek istiyoruz. Birlik olduğumuzu aktarabilmek istiyoruz. Bu nedenle onlara küçük ikramlarda bulunduk, üzerinde yeşil ve pembe kurdeleli kanser kurabiyelerimizi dağıttık. Gökyüzüne beyaz balonlarımızı uçurduk. İstedik ki; biz hep birlikteyiz, kanser hastaları yalnız değiller. Onların yanında birileri var, onları anlayan birileri var. Bizim amacımız ilçe olarak bir farkındalık oluşturabilmek" ifadelerini kullandı.

“Kanser taramaları ücretsiz olarak yapılıyor”

Sakarya ilinde 2 tane KETEM birimi bulunduğunu ve Türkiye’nin her yerinde kanser taramalarının ücretsiz olarak yapıldığını da sözlerine ekleyen Dr. Kurban, “Tüm Türkiye genelinde, kanser taramaları KETEM’ler (Kanser Erken Teşhis Merkezi) tarafından yapılıyor. Sakarya ilinde 2 tane KETEM birimimiz var. Biz bunları halkımıza duyurarak, yapılan tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu onlara anlatarak, taramalar konusunda her türlü yardımı, ulaşım yardımını yapıyoruz. Kanserden korkmayarak erken teşhisin hayat kurtardığını onlara tekrar anlatarak Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, tüm ilçemizi davet ediyoruz. Türkiye’de ki tüm KETEM’lerin de ücretsiz olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. Türkiye’nin her yerinde kanser taramaları ücretsiz olarak yapılıyor" dedi.

(Özel) Kansere dikkat çekebilmek için gökyüzünü beyaz balonlarla buluşturdular

1 / 8 (Özel) Kansere dikkat çekebilmek için gökyüzünü beyaz balonlarla buluşturdular

2 / 8 (Özel) Kansere dikkat çekebilmek için gökyüzünü beyaz balonlarla buluşturdular

3 / 8 (Özel) Kansere dikkat çekebilmek için gökyüzünü beyaz balonlarla buluşturdular

4 / 8 (Özel) Kansere dikkat çekebilmek için gökyüzünü beyaz balonlarla buluşturdular

5 / 8 (Özel) Kansere dikkat çekebilmek için gökyüzünü beyaz balonlarla buluşturdular

6 / 8 (Özel) Kansere dikkat çekebilmek için gökyüzünü beyaz balonlarla buluşturdular

7 / 8 (Özel) Kansere dikkat çekebilmek için gökyüzünü beyaz balonlarla buluşturdular