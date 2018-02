(Özel) Kansere dikkat çekebilmek için gökyüzünü beyaz balonlarla buluşturdular

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğünce ’Dünya Kanser’ günü vesilesiyle yapılan etkinlikte, kanserin bütün renklerini ortadan kaldırabilmek amacıyla gökyüzüne beyaz balonlar uçurdular. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşin Kurban ise, "Biz istiyoruz ki kanserin bütün renklerini solduralım. Kansersiz bireyler olması için gökyüzüne beyaz balonları bıraktık" dedi. Dünyada her yıl milyonlarca insanın yakalandığı ve milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser hastalığı Türkiye’nin de en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde iki adet Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) merkezi bulunuyor. Yetkililer kanserden vatandaşların korkmaması gerektiğini ve erken teşhisin hayat kurtaracağını belirtiyor. ’Dünya Kanser’ günü dolayısıyla Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğünce Arifiye Kent Meydanında farkındalık oluşturabilmek amacı ile bir etkinlik düzenledi. Gerçekleşen etkinliğe Arifiye İlçe Sağlık Müdürü Ayşin Kurban başta olmak üzere, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Gerçekleşen etkinlikte amaçlarının kansere karşı farkındalık oluşturmak olduğunu belirten yetkili ve katılımcılar, bundan sonra kansersiz bireyler olması dilekleri ile beyaz balonları gökyüzüne bıraktılar.

“Kanser taramaları ücretsiz olarak yapılıyor”

Sakarya ilinde 2 tane KETEM birimi bulunduğunu ve Türkiye’nin her yerinde kanser taramalarının ücretsiz olarak yapıldığını da sözlerine ekleyen Dr. Kurban, “Tüm Türkiye genelinde, kanser taramaları KETEM’ler (Kanser Erken Teşhis Merkezi) tarafından yapılıyor. Sakarya ilinde 2 tane KETEM birimimiz var. Biz bunları halkımıza duyurarak, yapılan tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu onlara anlatarak, taramalar konusunda her türlü yardımı, ulaşım yardımını yapıyoruz. Kanserden korkmayarak erken teşhisin hayat kurtardığını onlara tekrar anlatarak Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, tüm ilçemizi davet ediyoruz. Türkiye’de ki tüm KETEM’lerin de ücretsiz olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. Türkiye’nin her yerinde kanser taramaları ücretsiz olarak yapılıyor" dedi.