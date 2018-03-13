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Özel Kastamonu Anadolu Hastanelerinden 300 bin TL’lik yatırım

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

Özel Kastamonu İsfendiyar Anadolu Hastanesi, yeni doğan ünitesini yaptığı yaklaşık 300 bin liralık yatırımla yeniledi.Özel Kastamonu İsfendiyar Anadolu Hastanesi, özellikle gelişmiş hastanelerle üniversite hastanelerinin kullandığı kuvözlerden alarak yeniledi.

Özel Kastamonu Anadolu Hastanelerinden 300 bin TL’lik yatırım

Özel Kastamonu İsfendiyar Anadolu Hastanesi, yeni doğan ünitesini yaptığı yaklaşık 300 bin liralık yatırımla yeniledi.
Özel Kastamonu İsfendiyar Anadolu Hastanesi, özellikle gelişmiş hastanelerle üniversite hastanelerinin kullandığı kuvözlerden alarak yeniledi. Yaklaşık 300 bin liralık bir yatırıma imza atan Özel Kastamonu İsfendiyar Anadolu Hastanesi, yenilenen kuvözler sayesinde üniversite hastaneleri gibi hizmet vererek bebek ölümlerinin de önüne geçmeyi planlıyor.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de bebek ölüm hızının azaltılması için radikal kararlar alarak adımlar atmasının ardından Özel Kastamonu İsfendiyar Anadolu Hastanesi de, Kastamonu’da buna yönelik yeni yatırımlar yaptı. Bu hedefle yaptığı yeni yatırımlarla teknolojisi yenilen hastanede, yaklaşık 300 bin liralık yatırımla yenilenen yeni doğan ünitesi hizmet vermeye başladı. Yatırımlardan memnun kalan bebek yakınları, anneler ve babalar, Özel Kastamonu İsfendiyar Anadolu Hastanesi yönetimine teşekkür ettiler.

Özel Kastamonu Anadolu Hastanelerinden 300 bin TL’lik yatırım

Özel Kastamonu Anadolu Hastanelerinden 300 bin TL’lik yatırım

Özel Kastamonu Anadolu Hastanelerinden 300 bin TL’lik yatırım

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