(Özel) Otizm tanısı koyulan 4.5 yaşındaki Iraklı, 2 bin 100 km uzakta Kocaeli’de sağlığına kavuştu

Ülkelerinde iki ayrı doktorun otizm tanısı koyduğu 4.5 yaşındaki çocuklarını evlerinden 2 bin 100 kilometre uzaklıkta Kocaeli’deki rehabilitasyon merkezinde tedavi eden Iraklı aile, Türkiye’deki sağlık eğitimi imkanlarını öve öve bitiremedi.

Ülkelerinde otizm tanısı koyulan 4.5 yaşındaki çocukları Hasen’in tedavisini 2 bin 100 kilometre uzakta Kocaeli’de buldu. Irak’ta yaşayan Mahmood Almansor ve Sarah İlali çifti, davranış bozuklukları sergileyen oğulları Hasen’in ülkelerinde götürdükleri doktorda otizm olduğunu öğrenince önce ümitsizliğe kapılarak tedavi için yer aramaya başladılar. Ülkelerinde tedavi imkanı olmadığı gören Iraklı aile, sık sık geldikleri Türkiye’de tercümanlığını yapan bir Türk’ün önerisiyle 4,5 yaşındaki oğulları Hasen’i tedavi edebilmek için 2 bin 100 kilometre yol kat ederek Kocaeli’ne geldiler.

Irak’ta otizm tanısı koyuldu Türkiye’de tedavi oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde kontrolleri yapılan ve sadece davranış bozukluğu olduğu tespit edilen Hasen hemen tedaviye alındı. Özel eğitim, atla terapi ve spor eğitimi desteği alan Hasen’in tedavisi için ise Iraklı aile Kocaeli’ne yerleşti. Çocuklarının 7 ay gibi bir sürede tedavi olması sonrasında Türkiye’deki gelişmiş sağlık eğitimi imkanlarından çok memnun kaldıklarını belirten Iraklı aile ise tüm tedavi ekibine teşekkür ederek ülkelerine döneceklerini söylediler.

"Otizm hastası olduğu söyleyince açıkçası ümitsizliğe kapıldık"

Hasen’e koyulan otizm teşhisi sonrasında ümitsizliğe kapıldıklarını belirten baba Mahmood Almansor, “4 buçuk yaşında Hasen’i Irak’ta bir kaç doktora gösterdik. Hepsi, oğlumuzun otizm hastası olduğu söyleyince açıkçası ümitsizliğe kapıldık. Türkiye’ye gelmekten başka bir çözüm bulamadık. Atlantis’e geldik, çocuğumu muayene ettikten sonra dediler ki ‘Çocuğunuz otizm hastası değil. Fakat onda davranış bozukluğu ve çok hareketlilik var.’ Merkezde kısa bir süre kaldı, biz onun iyileştiğini fark ettik. Tek biz değiliz, çevremizdeki herkes o farkı fark edebildi. İlk başta biz dil farklılığından endişelendik ama merkezde Arapça bilen ve İngilizce bilen hocalar olunca yabancı olduğumuzu hissetmedik” dedi.

“Irak’ta ailelere Türkiye’yi önereceğiz”

Irak’ta davranış bozukluğu olan ailelere Türkiye’deki tedavi imkanlarını anlatacaklarını ifade eden anne Anne Sarah İlali ise, “Kesinlikle çocukları bizimki gibi olanlar bizim önceden çektiğimizi çekiyorlardır. Türkçe’ye gelme imkanı olan gelsin çünkü gerçekten Atlantis merkezi çok ilgileniyor, hocalar tek tek ilgi gösteriyor, dilleri Türkçe olup bizi anlamasalar bile bizi bunu hissettirmediler, oğlum Hasen hocaları çok sevdi. Bunun için otizm hastası bir çocuğu olan herkese diyorum, buraya gelin çok ilgi göreceksiniz, farkı siz hissedeceksiniz. Bütün otizm hastalığından çeken çocuklar iyileşir inşallah” diye konuştu.

“Hasen’in becerileri yaşıtlarından gerideydi”

Hasen’in 7 ayda tedavisini tamamladığını belirten Özel Eğitim Öğretmeni Şeymanur Umut, “İlk geldiği zaman yoğun davranış problemleri sergileyen bir öğrencimizdi. Hasen’a özel bireyselleştirilmiş bir eğitim programı hazırladık. Ardından çalışmalarımıza başladık. Yoğun sıkıntımız yerine oturma, masada bekleme, ayakta bekleme, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynama gibi davranışları bulunmamaktaydı. Ve bazı becerileri de akranlarından geride takip etmekteydi. Uygun davranışlar üzerinden çalışılmaya devam edildi. Aynı zamanda bir spor disiplini de verilmeye çalışıldı. Hem spor hem de bireysel eğitimlerle birlikte davranış problemlerinde azalma, iletişimde güzel gelişmeler göstermeye başladı. Şu anda Hasan burada farklı dildeki insanlarla bile bir araya geldiğinde güzelce kendini tanıtmakta ve iletişime geçmekte kendini esirgememektedir” şeklinde konuştu.

“Özel eğitim için yurt dışından ülkemize geliyorlar”

Hasen’ın tedavi sonrasında ülkesi Irak’a döneceğini belirten Umut, "Ülkesindeki akranlarıyla eğitimini aynı seviyede devam ettirebilecek. Bizi en mutlu eden de bu. Şu anda baktığımızda diğer ülkelerden okulumuza ve ülkemize aileler var. Bu çok güzel bir gelişim. Özel eğitim Türkiye’de her geçen gün katlanarak kendini geliştirmekte ve büyümektedir. Bu bizi çok mutlu ediyor çünkü belki iletişim ve davranış bozukluğu ailelerde çok önemsenmeyen bir tavır gibi görülebiliyor. Ama iletişim ve davranış bozukluğu bizim için önemli bir faktördür. Bunun tedavi edilmesi gerekmektedir. Bizim önerimiz bu tür durumlarda bunu görmezden gelmek değil de biraz daha farkındalık içerisinde çocuğumuza daha kaliteli eğitim vermeye çalışmaktır. Bu şekilde çocuklarımız akranlarından geri kalmadan daha özgüvenli bir şekilde hayata hazırlanmaktadır” ifadelerini kullandı.