Özel Ümit Hastanesi’nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi hizmete girdi

Özel Ümit Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Emelnur Güney, uygulamaya başlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi (GETAT) hakkında bilgi verdi.

Dr. Güney, insan vücudunun iç ve dış dinamikler açısından bir bütün halinde uyum ve denge içinde çalıştığı sürece güçlü olduğunu belirtti. Güney, "Vücudumuzun genel enerji dengesi, bağışıklık sistemi, otonom sinir sistemi ve hormonal sistem ana mekanizmalarımız olup bu sistemleri güçlendiren, denge ve uyumu sağlayan ve bilimsel kanıtlara dayalı tedavi yöntemleri “geleneksel tamamlayıcı tıp (GETAT) olarak çağdaş tıbbın yanında destek olarak uygulanmaktadır. Batıkent Özel Ümit Hastanesi’nde bu kapsamda öncelikle akupunktur ünitesi olarak hizmet verilmekteyken, mezoterapi ve kupa terapi hizmetlerini de ünitemize ekleyerek GETAT ünitesi yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi olarak hizmetlerimizi sürdürmekteyiz" dedi.

Akupunktur hakkında bilgi veren Güney, şunları söyledi:

“Akupunktur 5 bin yıldır dünyada uygulanan bir tedavi yöntemi. Günümüzde ise Dünya Sağlık Örgütü akupunkturu güvenilir bir tedavi yöntemi olarak kabul etmiştir. Ülkemizde de sertifikalı hekimler tarafından uygulanıyor. Pek çok hastalığın kökenine yönelik tedavide katkı sağlıyor."

Cilde vitamin, mineral takviyesi

GETAT ünitesinde uygulanan mezoterapinin uygulama alanlarını ve yöntemlerini anlatan Güney, “Mezoterapi, cildin mezoderm denen orta tabakasına tedavi amacıyla vitamin, mineral, amin oasit, antioksidan, homeopatik, kollagen gibi maddelerin mikroenjeksiyon tekniği ile uygulanma yöntemidir"dedi.

Güney, ağız, kas ya da damar yoluyla uygulandıklarında her zaman ilgili hedef bölgeye ulaşamayan, emilemediği için biyoyararlanımı azalan ve sistemik uygulandıkları için yan etkileri de görülebilen ilaçların bu yöntemle daha düşük dozda ve daha az sıklıkta uygulanmasıyla da etkili olabileceğinin avantaj olduğunu söyledi. Güney, mezoterapi ile saç cilt ağrı kilo tedavisi gibi geniş bir spektrumda tedavi sağlanabildiğini bildirdi.

Kupa terapi nedir?

Kupa terapi hakkında konuşan Güney, "Kan dolaşımını arttırmak ve iyileşme sağlamak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan tedavi yöntemine “Kupa Terapisi" denir. Hastalıktan kurtulmak veya sağlığı koruma amacıyla atık maddelerin yoğun olarak toplandığı belli noktalardaki tıkanıklık, kılcal damar ve ince damarlardan kirli kanın alındığı tedavi yöntemine ise “Yaş Kupa Terapisi" denir. Yaş kupa terapisi bilinen en iyi Detoks yöntemidir. Ağrı tedavisinde de uygulanır. Kupa terapisi, Sağlık Bakanlığının ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları’ arasında yerini alan tıbbi bir tedavi yöntemidir. Bu konuda eğitim alan hekimler tarafından steril şartlarda uygulanması gerekir" dedi.

Diğer tedavi yöntemlerinden de söz eden Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

“PRP tedavi yönteminde kişinin kendi kanı alınıyor ve belirli bir hız ve sürede santrifüj işleminden geçiriliyor. Trombositler parçalanıyor tamir edici faktörler ve büyüme faktörleri açığa çıkıyor. Bunlar özel bir şekilde bir araya getirilerek vücudun neresinde sorun varsa enjekte ediliyor. Kişinin kendi vücudunun tamir edici faktörleri ile tedavisi mümkün oluyor."