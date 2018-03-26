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Özel Ümit’te birlik beraberlik buluşması

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

Özel Ümit Hastanesi çalışanları Anemon Otel’de düzenlenen birlik beraberlik kahvaltısında buluştu.Kahvaltıda konuşan Özel Ümit Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, katılımları için doktorlara, hemşirelere, personele ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Özel Ümit’te birlik beraberlik buluşması

Özel Ümit Hastanesi çalışanları Anemon Otel’de düzenlenen birlik beraberlik kahvaltısında buluştu.
Kahvaltıda konuşan Özel Ümit Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, katılımları için doktorlara, hemşirelere, personele ve tüm çalışanlara teşekkür etti. Daha sonra söz alan hastane Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Dolu, “21 inci yılını dolduran Özel Ümit Hastaneleri olarak Eskişehir’e yakışır bir kalitede hizmet sunduğumuzu düşünüyorum, bu kaliteyi korumak ve daha fazlasını yapmak için çaba sarf ediyoruz. Bunun için başta ekip arkadaşlarım olmak üzere, tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Buluşmada daha sonra meslekte 10 ve 15’inci yılını dolduran çalışanlara teşekkür plaketi verildi. Kahvaltıda Başhekim Dr. Selim Murat Ürer tarafından yapılan çekilişte çalışanlar sürpriz hediyeler kazandı.
Buluşmanın sonunda ise pasta kesilerek tüm çalışanlar kutlamaya katıldı.

Özel Ümit’te birlik beraberlik buluşması

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