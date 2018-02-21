(ÖZEL)ESRA'NIN İKİZ ŞANSI

Haber-Kamera Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA)İZMİR'de, kilo vermek için diyet yapmaya başladıktan sonra halsizlik ve yürümekte zorlanma şikayetleri ortaya çıkınca hastaneye giden 20 yaşındaki Esra Saribulak'a akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu. Erken tanı sayesinde kısa sürede tedavisine başlanan Esra'ya kemik iliği nakli kararı alınırken, ikiz kardeşinin bulunması en büyük şansı oldu. Genç kıza askerlik görevini yapan ikizi Nurullah Saribulak'tan alınan kemik iliği nakledildi. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü, genç kızın çok şanslı olduğunu söyledi. İzmir'in Karabağlar ilçesi Bozyaka semtinde annesi Gülsüm Saribulak, babası Mehmet Saribulak, kardeşleri Esmanur (27), Kadir (24), ikizi Nurullah (20), Emrullah (19) ve Seher Saribulak(14) ile birlikte yaşayan, bir tekstil firmasında çalışan Esra Saribulak 4 ay önce fazla kilo alınca diyet yapmaya karar verdi. Bu süreçte halsizlik, bayılma ve yürümekte zorlanma şikayetleri başlayınca, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tiroid takibini yapan doktoruna giden genç kız, durumunun kötü olması üzerine yatırılarak tedaviye alındı. İki gün kan verilen Esra'ya akut miyeloid lösemi tanısı konuldu. İki kür kemoterapi alan Esra, kemik iliği nakli kararı üzerine, İzmir Kent Kemik İliği Nakli Merkezi'ne başvurdu. Nakil hazırlıkları ile birlikte donör arayışları başlatıldı. Esra'nın ikizi Nurullah Saribulak tam uyumlu donör adayı olurken, oranlar değişse de diğer kardeşlerin de verici olabileceği belirlendi. Diyetle başlayan hastalık süreci lösemi tanısıyla beklenmedik boyutlara ulaşırken, Esra nakilden bir gün önce kendisine can aşısı olan ikizi Nurullah ile birlikte duygularını dile getirdi. Lösemiyi de kemik iliği naklinin ne olduğunu bilmediğini, tanı konulduktan sonra araştırıp öğrendiğini belirten Esra Saribulak şöyle konuştu 4 ay önce diyet yapmaya başladım. Bir haftada 3-4 kilo veriyordum. Uzun süre böyle devam ettim. Sonrasında çok rahatsızlandım. Yürüyemiyordum, hareket edemiyordum, çok başım dönüyordu. Tansiyonum düşüyordu, bir iki kez de bayılmışım. Hiç önemsemedim. Tiroid ilaç kontrolüm gelince doktoruma gittim. Beni kan değerlerim düşük diye hastaneye yatırdı. Sonra hematolji bölümüne sevk edildim. Akut lösemi tanısı konuldu, kemoterapi başladı. Baştan ağır geçti, sonra daha iyi oldum. Kemik iliği nakli olmam gerektiği söylendi, Kent Hastanesi'ne geldik. Lösemiyi de kemik iliği naklini de bilmiyordum. Kan kanseri olmuşum, ne olduğunu internetten öğrendim, insanlara sordum. Sağlıksız bir diyet yaptığım için şükrediyorum, bundan sonra yapmam ama bunlar olmasıydı uzun sürebilirdi bu hastalığı fark etmem. Tam 5 vericim var. Çok şanslı bir insanım ben. İkizim tam uyumlu çıktı. Kardeşimle anlaşıyorum dersem yalan olur ama onu çok seviyorum. Kardeşim bana can veriyor. Allah ondan razı olsun. ASKER OCAĞINDAN GELDİ, KARDEŞİNE VERİCİ OLDU Çankırı'da sıhhiyeci olarak askerlik görevini sürdüren Nurullah Saribulak da şunları söyledi Askerdeydim. 'Kardeşin hasta' dediler, üzüldüm, ağladım. Uzaktaydım. Sürpriz yapıp İzmir'e geldim, kardeşimi hastanede yatarken buldum. Hastalığını doktorundan öğrendim, korktum. Erken teşhis olduğu için de sevindim. Tedavisi var dediler. Donörlük testi için kan vermiştim. Birliğime döndükten sonra haber geldi, uyduğunu söylediler. Çok sevindim, havalara uçtum. Kardeşimin hayatını kurtaracağım için çok mutluyum. NAKİL YAPILDI Genç kıza askerlik görevini yapan ikizi Nurullah Saribulak'tan alınan kemik iliği başarılı bir şekilde nakledildi. Nakli gerçekleştiren Kent Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Hematolog Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü, Esra'nın verici açısından çok şanslı bir hasta olduğunu belirterek şunları söyledi7 Hastalığı akut miyoloid lösemi. Aralık ayı sonunda tanı konuldu. İki kür kemoterapiden sonra tam yanıt elde edildi. Daha sonra kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi. Esra'nın verici aramalarına bakıldığında bir tane tam uyumlu ikiz kardeşi var. İki kardeşi de 6'da 5 uyumlu. Hastamız için bu büyük bir şans. İkizi olmasaydı diğer kardeşlerinden nakil yapma olanağı bulabilirdik. Yüzde 25 bir şansı vardı. Hastaların akrabadan uygun donörü olmadığı zaman TÜRKÖK başta olmak üzere arama merkezlerinden verici aranıyor. Fakat uzun süreçler oluyor, bazen de bulamayabiliyoruz. Rastgele kişilerde baktığımız zaman 20 ile 40 binde bulunma olasılığı var bir vericinin. Ama bu hasta çok şanslı. İkizinin olması bizim için daha büyük şans oldu.