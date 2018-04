Özgür ve mutlu bir çocuk nasıl yetiştirilir: 9 basit sır

Uzman Psikolog Pelin Hazer, özgür ve mutlu bir çocuk yetiştirmek için ebeveynlere önerilerde bulundu.

Uzman Psikolog Pelin Hazer, “Bir çocuğun sevgi, anlayış, mutluluk ve özgürlük atmosferinde büyümesi için, ebeveynlerin bu atmosferi yaratarak evin içinde ve kalbinde kalmasını sağlamak için her gün pratik yapması gerekir” dedi.

Uzman Psikolog Hazer, şu önerilerde bulundu:

“1. Koşulsuz sevgi: Çocuğun temel mutluluğu, kendisini olduğu gibi sevdiğinizi bilmesidir. Çocuğunuzun herhangi bir şart olmaksızın sevildiğini bilmesini sağlayın. O zaman en zor durumlarda bile, size gelmek ve tavsiye istemesini sağlar.

2. Merakı bastırmayın: Çocuk dünyayı ilk günden keşfetmek ister, yavaş yavaş hızını artırır. Ve her zaman yeni bir şey yapmaya karar verdiğinde, cesaretlendirmek önemlidir. Ebeveynler, makul sınırlar içinde, bebeklerinin denemelerini yasaklamadan, özgürlüğü sağlamalıdır. Bir başka önemli nokta: çocuğun sorularını görmezden gelme. Evet, yüzlerce "neden" sorusuna sabırla cevap vermek zor. Ancak, kendi başına cevap verme gücünü hissetmiyorsanız, eğitim videoları olsun kitaplar olsun, en azından değerli bir bilgi kaynağına dikkat edin, böylece çocuk yeni şeyler öğrenebilir. Unutmayın:

3. Kucaklamak: Dokunmak, okşamak her çocuk için inanılmaz derecede değerli ve önemlidir, çünkü erken yaşta çoğu çocuk kinestetiktir. Dokunma, saçını, sırtını okşama çocuğunuzu yatıracak aynı zamanda sizden güven alacaktır.

4. Fırsatlar tanıyın: Çocuğun yeteneklerini gözlemleyin, ihtiyaç duyduğu ve ilgilendiği konulara yönlendirin. Birçok ebeveyn kendi çocukluk hayalini çocuklarına yaptırmak ister. Belki çok güzel bale yapamaz ancak çok güzel resim yapabilir, basketbola gitmez ama çok güzel gitar çalabilir. Çocuğunuzun yeni şeyler denemesi için ilham verin ancak şartlarınızın elverdiği kadarıyla seçimi ona bırakın.

5. Çalışmak için teşvik edin: Herkes bir kerede her şeyi almak, başarmak ister ancak bir şeyi elde etmek için çaba harcaması gerektiğini öğretin. Bu ona yaşam boyunca uğraştığı şeyle için iç destek verecektir. Çocuğunuzun başarılarına odaklanın. Şimdiye kadar çok başarısızlıkları olmuş olabilir. Ancak bu yazıyı okuduktan sonra denemeye başlayın, başarılarına odaklandığınızda neler olacağını göreceksiniz.

6. Güven: Çocuğunuzun her yaptığı şeylere çok fazla müdahalede bulunmak çocuğunuzun kendisine olan güvenini engellemektedir. Çocuk bir şey yapmaya hazırsa onu yapması için destekleyin. Örneğin masaya tabak götürmek isterse onu reddetmeyin ve cesaretlendirin.

7. Oyun: Çocuklar için oyun hayattır. Çocuklar oyunda hayatın provasını yapar ve büyüyüp ve gelişir. Ve oyun oynadıklarında iletişim kurmayı öğrenirler, sosyal kuralları öğrenirler, yetişkinlerin davranışlarını benimserler, bu yüzden çocukla birlikte oynamak önemlidir. Böylece çocuğunuzu daha iyi anlayacak ve hissedeceksiniz. Oyun oynamayı bilmeseniz de çocuklar çok güzel öğretmenlerdir. Çocuklar oynamanızı oldukça takdir etmektedirler.

8. Özgürlük tanıyın: Bebeğin yaşamını ve sağlığını tehdit etmediği sürece, kendi adımlarını atmasına izin verin. Bazı şeyleri öğrenmesi için çok hata yapması gerekse bile. Onları aşırı uyarmayın. Çocukların bağımsızlığı, eylemleri ve sonuçları için sorumluluk duygusu oluşturur.

9. Mutluluğu öğretin: Çocuklara mutlu olmayı öğret! Mutluluğun maddi olanaklardan ziyade geçirilen zamanın olduğunu ve ondan keyif alabileceğini öğretin ve birlikte deneyimleyin. Uzun yıllar sonrasında aklında kalan şeyler onlara aldığınız eşyalardan ziyade birlikte geçirdiğiniz anılar olmaktadır. Sık sık doğaya çıkın, deniz kıyısından çakıl taşları toplayın, büyükannenin bahçesinden çiçekler toplayın kurutun, yoga ve meditasyon yapın.”