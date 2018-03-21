HABER

Özgüven eksikliğinizin nedeni dişleriniz olabilir!

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

İletişim kurarken dış görünüş kadar ağız ve diş bakımı da büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve güzel görünen dişler özgüveni arttırırken karşınızdaki kişiyi de etkilemenize yardımcı oluyor. Mecidiyeköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Yiğit Emrah Kurt, ağız ve diş sağlığının hem psikolojik hem de fiziksel açıdan önemli olduğunun altını çiziyor.

Özgüven eksikliğinizin nedeni dişleriniz olabilir!

Ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan çalışmalar gösteriyor ki; gülümsemek insanların kendilerini daha mutlu hissetmelerini sağlarken özgüvenlerini de artırıyor. Durum böyle olunca ağız ve diş sağlığının yanı sıra güzel dişlere sahip olmak da büyük önem taşıyor. Mecidiyeköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Yiğit Emrah Kurt, “Ağız ve diş sağlığı hem psikolojik hem de fiziksel açıdan büyük önem taşır. Problemli dişler fiziksel açıdan insanların basit günlük aktivitelerini engellerken, psikolojik açıdan da kendilerine olan özgüvenlerini düşürebilir” diyor.

Diş Eksiklikleri Yüz ve Yanaklarda Çökmeye Sebep Olabilir

Çoğu kişinin günlük hayatta dişlerin ne kadar büyük önem taşıdığını bilmediğini dile getiren Dt. Yiğit Emrah Kurt, “Yemek yemek ve konuşmak gibi günlük eylemlerin gerçekleştirilmesinde önemli bir rolü olan dişler, aynı zamanda yanak ve dudaklara da destek olan dokulardır. Dişleriniz olmadan, ısırma, koparma ve çiğneme yapamayacağınız gibi sesleri de doğru çıkaramayacağınız için konuşma problemleri yaşayabilirsiniz. Ayrıca diş eksiklikleri yüz ve yanaklarda da çökmeler meydana getirerek görünümünüzü etkiler” diyor. Dt. Kurt, günlük yaşamı büyük ölçüde etkileyen dişlerin sağlığı ve bakımı için düzenli olarak diş hekimlerine başvurulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Zirkonyum Kaplama ile Güvenle Gülümseyin

Dış görünümü ve günlük yaşamı etkileyen diş bozuklukları için artık hızlı ve güvenli bir çok çözüm bulunuyor. Son yıllarda öne çıkan tedavilerden biri de sağlam ve beyaz renkli bir metal türü olan zirkonyum ile dişlere doğal bir kaplama uygulanmasıdır. Herkese uygulanabilen bu işlem, 5 günde estetik bir gülüşe sahip olmak isteyenler için Hospitadent Diş Hastaneleri’nde Mart ayı boyunca kampanyalı olarak sunuluyor.

Vali'nin Zülfikar'lı vedasıVali'nin Zülfikar'lı vedası
Ankara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybettiAnkara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybetti
Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diş Özgüven Yiğit Emrah Kurt

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mideniz sürekli bulanıyorsa dikkat! Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir!

Mideniz sürekli bulanıyorsa dikkat! Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir!

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Dikkat gözlerinizden olabilirsiniz!

Dikkat gözlerinizden olabilirsiniz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Unutkanlığınızın nedeni yaşlılık olmayabilir!

Unutkanlığınızın nedeni yaşlılık olmayabilir!

Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı

Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı

Bel soğukluğu (gonore) nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Bel soğukluğu (gonore) nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Down sendromu için 1 yaşında müdahale çok geç!

Down sendromu için 1 yaşında müdahale çok geç!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.