Özgüven eksikliğinizin nedeni dişleriniz olabilir!

Ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan çalışmalar gösteriyor ki; gülümsemek insanların kendilerini daha mutlu hissetmelerini sağlarken özgüvenlerini de artırıyor. Durum böyle olunca ağız ve diş sağlığının yanı sıra güzel dişlere sahip olmak da büyük önem taşıyor. Mecidiyeköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Yiğit Emrah Kurt, “Ağız ve diş sağlığı hem psikolojik hem de fiziksel açıdan büyük önem taşır. Problemli dişler fiziksel açıdan insanların basit günlük aktivitelerini engellerken, psikolojik açıdan da kendilerine olan özgüvenlerini düşürebilir” diyor.
Diş Eksiklikleri Yüz ve Yanaklarda Çökmeye Sebep Olabilir
Çoğu kişinin günlük hayatta dişlerin ne kadar büyük önem taşıdığını bilmediğini dile getiren Dt. Yiğit Emrah Kurt, “Yemek yemek ve konuşmak gibi günlük eylemlerin gerçekleştirilmesinde önemli bir rolü olan dişler, aynı zamanda yanak ve dudaklara da destek olan dokulardır. Dişleriniz olmadan, ısırma, koparma ve çiğneme yapamayacağınız gibi sesleri de doğru çıkaramayacağınız için konuşma problemleri yaşayabilirsiniz. Ayrıca diş eksiklikleri yüz ve yanaklarda da çökmeler meydana getirerek görünümünüzü etkiler” diyor. Dt. Kurt, günlük yaşamı büyük ölçüde etkileyen dişlerin sağlığı ve bakımı için düzenli olarak diş hekimlerine başvurulması gerektiğine dikkat çekiyor.
Zirkonyum Kaplama ile Güvenle Gülümseyin
Dış görünümü ve günlük yaşamı etkileyen diş bozuklukları için artık hızlı ve güvenli bir çok çözüm bulunuyor. Son yıllarda öne çıkan tedavilerden biri de sağlam ve beyaz renkli bir metal türü olan zirkonyum ile dişlere doğal bir kaplama uygulanmasıdır. Herkese uygulanabilen bu işlem, 5 günde estetik bir gülüşe sahip olmak isteyenler için Hospitadent Diş Hastaneleri’nde Mart ayı boyunca kampanyalı olarak sunuluyor.
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