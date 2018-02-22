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Öziç: “Çocuğunuzu daima takipte olun”

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.02.2018 14:59 | Son Güncelleme

Psikolog Enise Öziç, “Velilere büyük görev düşüyor.

Öziç: “Çocuğunuzu daima takipte olun”

Psikolog Enise Öziç, “Velilere büyük görev düşüyor. Çocuğunuzu daima takipte olun, görmezden gelmeyin” dedi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Liv Hospital Hastanesi iş birliği ile Maarif Hareketi kapsamında oluşturulan “Aile Akademisi” semineri ikinci yarıyıl döneminde açılışını yaptı. Türkiye’de ilk kez Samsun Kazım Orbay İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi Atakent Orta Okulunda gerçekleşti.
Liv Hospital Samsun’dan Psikolog Enise Öziç’in velilere eğitim verdiği seminerde “Akran Zorbalığı” anlatıldı. Öziç, “Aileler çok dikkatli ve ilgili olmalı. Çocukların bir sorunu olduğunda fark edilebilmeli, tavırlarında değişiklik olduğunda hissedilebilmeli. Velilere büyük görev düşüyor. Çocuğunuzu daima takipte olun, görmezden gelmeyin. Ne kadar takipte olursak o kadar koruyucu olabiliriz” ifadelerini kullandı.
Atakent Ortaokulu Müdürü Muhammed Şahin, “Akran zorbalığı üzerinde durduğumuz ve büyük bir ilgiyle çalışmalar yaptığımız bir konu. Okulda biz evde ise siz değerli velilerimize büyük görev düşüyor. Buradaki her çocuğu takip etmek ve mağduriyet yaşanmasını önlemek zorundayız. Bu konuda sizlerin de yardımınız bizim için çok önemli. Ailelerin bilinçlenmesi için yapılan Aile Akademisi eğitimlerine katılımınız bilinçlenmemiz için mühim” diye konuştu.

Öziç: “Çocuğunuzu daima takipte olun”

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