"Paketli, yapay tatlandırıcılı gıdalara aldanmayın"

İSTANBUL, (DHA) POLİKİSTİK Over Sendorumu, üreme çağında olan yaklaşık her dört kadından birini etkileyen ve çok sık görülen kadın endokrin bozukluklarından biridir. Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, Polikistik Over Sendromu (PKOS)'nun tedavisinde başarılı olmanın en önemli faktörünün beslenme alışkanlıkları olduğuna dikkat çekti. Usuk, "Doğru besinleri tüketmek ve kaçınılması gereken besinlerden uzak durmak PKOS’un tedavisi için önemlidir" diye uyardı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, polikistik over sendromunda en çok merak edilen konunun genellikle karbonhidratlar olduğunu belirtti ve şunları söyledi: Diyet ve egzersiz Polikistik Over Sendromu(PKOS)'nu yönetmenin en önemli parçalarıdır. Çünkü polikistik over sendromlu genç kadınların birçoğu kanlarında daha yüksek insülin (bir hormon) seviyesine sahiptir ve sağlıklı kilolarını korumakta daha fazla zorluk çekerler. Doğru besinleri tüketmek ve kaçınılması gereken besinlerden uzak durmak PKOS’un tedavisi için önemlidir. Aynı zamanda bu sayede kişi kilo kaybederek ideal kilosuna da ulaşacaktır. İyi beslenmek, fiziksel olarak aktif olmak, ideal kiloda olmak veya şişman iseniz ideal kilonuza düşmek PKOS semptomlarının düzelmesini sağlayacaktır.