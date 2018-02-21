Palyatif Bakım Merkezi’ne tam not

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi’ne hasta yakınları tam not verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildikten sonra bir işbirliği protokolüyle İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen Palyatif Bakım Merkezi evde bakım hastaları için umut oldu. Merkezden, evde bakımı zor, kimsesi olmayan maddi imkânı bulunmayıp hastasına bakamayan vatandaşlar yararlanıyor. TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi, 40 oda ve 80 yatakla Türkiye’nin en büyük Palyatif Bakım Merkezi olma özelliğini taşıyor. Merkez, Gazi Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi (Eski Huzurevi) üzerinde hizmet veriyor. Hasta ve hasta yakınları önemli bir projeyi Antalya’ya kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ederek merkezin hizmetlerinden duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.