Palyatif bakım servisinde kandil programı

Sivas Numune Hastanesi’nde Palyatif bakım gerektiren hastalara yönelik kandil programı düzenlendi.

Regaip Kandili dolayısı ile Sivas Numune Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde bir etkinlik düzenlendi. Müftülük vaizlerinin desteği ile gerçekleştirilen program ile hastalara manevi destek sağlanması amaçlandı.

Programa Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Mesut Acıöz, Halk Sağlığı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kemal Filiz, Hastane Başhekimi Op. Dr. E. Ertan Temizöz, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Betül Ünsal, hastane yöneticilerimiz ile hasta ve hasta yakınları katıldı.

Hastane Başhekimi Op. Dr. E. Ertan Temizöz yaptığı açıklamada, Palyatif bakım merkezlerinin, özellikle son dönem kanser hastalarının, ayrıca evde bakım hastalarından hastaneye yatırılması gerekenlerin bakımı için açıldığını ifade edip, “Hastalara, hastalığıyla nasıl başa çıkması, yakınlarına ise hastalarına son günlerinde nasıl davranması gerektiğinin anlatıyoruz. Hasta ve hasta yakınlarına her türlü tıbbi ve psikolojik desteği vermeye çalışıyoruz. Bu hafta da Regaip Kandilinin manevi ruhunu yansıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Hasta ve hasta yakınlarının bu tip organizasyonlarla moral bulmalarını, onlara destek olmayı amaçlıyoruz” dedi.